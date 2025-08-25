SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigan asesinato de un hombre en Recoleta: cadáver fue encontrado en la vía pública fuera de una discoteca clandestina

La víctima habría recibido de dos a tres impactos balísticos, desvaneciéndose y falleciendo en el lugar.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Cerca de las 7.30 horas de la mañana de este lunes, equipo del Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) fue alertado del hallazgo de un cuerpo tendido en la vía pública con impactos balísticos en la comuna de Recoleta.

El hallazgo se produjo en calle Lircay, en las afueras de un recinto que funciona como una discoteca clandestina.

El fiscal Manuel Zará, explicó que la víctima se trataría de un ciudadano peruano de 35 años que se mantenía en el país con una situación migratoria irregular.

“Al parecer esto se trataría de una discoteca clandestina y al momento en que la víctima salía de esta, un segundo sujeto la aborda y usando un arma de fuego le propina diversos impactos", señaló el persecutor.

La víctima habría recibido entre dos a tres disparos, desvaneciéndose en el lugar, donde finalmente falleció.

De momento, tanto la Fiscalía como equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) están investigando todas las hipótesis, incluso si se podría tratar de un posible ajuste de cuentas.

El comisario Juan Pablo Urqueta, de la Brigada Homicidio Centro Norte, explicó que se está verificando la identidad de la víctima, también se está haciendo un “análisis en el sitio de suceso, además de levantamiento de registros visuales que pudieran haber en las inmediaciones del hecho”.

Más sobre:PolicialRecoletaHomicidioAsesinato

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

“Cero aporte”: Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

“Cero aporte”: Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”
El Deportivo

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna
Cultura y entretención

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Mundo

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo