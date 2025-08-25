Investigan asesinato de un hombre en Recoleta: cadáver fue encontrado en la vía pública fuera de una discoteca clandestina

Cerca de las 7.30 horas de la mañana de este lunes, equipo del Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) fue alertado del hallazgo de un cuerpo tendido en la vía pública con impactos balísticos en la comuna de Recoleta.

El hallazgo se produjo en calle Lircay, en las afueras de un recinto que funciona como una discoteca clandestina.

El fiscal Manuel Zará, explicó que la víctima se trataría de un ciudadano peruano de 35 años que se mantenía en el país con una situación migratoria irregular.

“Al parecer esto se trataría de una discoteca clandestina y al momento en que la víctima salía de esta, un segundo sujeto la aborda y usando un arma de fuego le propina diversos impactos", señaló el persecutor.

La víctima habría recibido entre dos a tres disparos, desvaneciéndose en el lugar, donde finalmente falleció.

De momento, tanto la Fiscalía como equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) están investigando todas las hipótesis, incluso si se podría tratar de un posible ajuste de cuentas.

El comisario Juan Pablo Urqueta, de la Brigada Homicidio Centro Norte, explicó que se está verificando la identidad de la víctima, también se está haciendo un “análisis en el sitio de suceso, además de levantamiento de registros visuales que pudieran haber en las inmediaciones del hecho”.