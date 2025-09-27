Investigan femicidio a mujer de 62 años en Malloa: expareja es el principal sospechoso

Este viernes se registró un femicidio de una mujer de 62 años en Malloa, Región de O’Higgins.

Por parte de la Policía de Investigaciones (PDI),el cuerpo correspondería a Nora Angélica Muñoz y fue hallado en su domicilio ubicado en la población San Luis, localidad de Pelequén.

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló a Meganoticias que “el día de hoy, en hora de la mañana, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios en conjunto con Laboratorio de Criminalística Regional”.

“Pudimos encontrar una persona de sexo femenino, la cual estaba tendida en el piso de cerámica de dicha dependencia”, detalló Reyes.

También comentó que la posible causa de muerte correspondería a heridas cortantes a nivel cervical: “Será precisada por el peritaje de autopsia en el Servicio Médico Legal de Rancagua”.

“Se tiene una línea investigativa, en la cual podría existir una participación en el hecho de una expareja de la víctima. Sin embargo, es una línea investigativa en materia de investigación”, subrayó.