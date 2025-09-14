Investigan hallazgo de restos humanos a las orillas del río Biobío en Nacimiento

Durante la tarde del pasado sábado, personal de carabineros registró un hallazgo de restos humanos en la comuna de Nacimiento de la región del Biobío.

Los restos fueron encontrados en un predio forestal de una empresa ubicado en la Ruta Q-330 en el sector Monterrey, esto luego de recibir un llamado que alertó a la institución.

De acuerdo a carabineros, un hombre de 43 años manifestó que, mientras realizaba labores de transporte fluvial de pasajeros desde Santa Juana hacia San Rosendo por el río Biobío, divisó a orillas del caudal osamentas humanas.

Según información preliminar, el cadáver corresponde a una persona de sexo femenino. El cuerpo estaba en estado de descomposición con un tiempo indeterminado.

A raíz de lo anterior, carabineros informó al Ministerio Público. Así, el fiscal de turno dispuso el resguardo del sitio del suceso y la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

También se decretó el levantamiento de los restos por parte del Servicio Médico Legal, a fin de establecer la identidad de la persona y las circunstancias del hallazgo.