Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

En investigación se encuentra el homicidio este domingo de un hombre de alrededor de 30 años en la comuna de Parral, en la Región del Maule.

Información preliminar señala que el delito habría ocurrido en el sector de villa Don Vicente, donde la víctima habría sufrido una herida con un arma cortopunzante que le provocó la muerte en el lugar.

“El día de hoy se trabaja en el sitio del suceso en virtud al delito de homicidio. Se trabaja junto al Laboratorio de Criminalística y Brigada de Homicidios, conjuntamente también con la Brigada de Investigación Criminal Parral”, detalló al respecto el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) Jorge Ortiz, jefe de la Bicrim de Parral.

Los equipos de investigación se encuentran en el lugar trabajando para recopilar mayores antecedentes, de tal manera de poder establecer la dinámica de los hechos, además de la identidad de la víctima y de los autores del delito.