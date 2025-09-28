Detienen a cuatro personas por diversos delitos tras realización de ronda preventiva masiva en Lampa

Tras la realización de una ronda preventiva masiva por Carabineros de Chile en Lampa, la institución informó este domingo de la detención de cuatro personas por diversos delitos.

“La madrugada de hoy se efectuó una ronda masiva en la comuna de Lampa, con participación de funcionarios de distintas reparticiones de la Región Metropolitana y unidades especializadas, logrando muy buenos resultados”, detalló el prefecto Santiago Norte, coronel Marco Antonio Gutiérrez.

En específico, se efectuaron 394 controles de identidad, 113 controles vehiculares y se cursaron cinco infracciones.

Respecto a las detenciones, desde Carabineros detallaron que uno de los aprehendidos mantenía una orden vigente por lesiones graves y otro por porte de armas punzantes y cortantes. Los dos restantes fueron detenidos por incumplimiento a la Ley 20.000.

“Esto se suma a las iniciativas y esfuerzos que estamos haciendo como prefectura e institución en dicha comuna, manteniendo un porcentaje muy cercano al 5% de delitos a la baja de delitos de mayor connotación social, al igual periodo del año 2024, y un incremento del 27% de los detenidos a la misma fecha, lo que equivale casi a más de 50 imputados más que el 2024″, destacó Gutiérrez.