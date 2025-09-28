SUSCRÍBETE
Mundo

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumado y frustrado de su hija e hijo en Chiguayante

La mujer de 64 años fue encontrada con un arma de fuego en su posesión al momento de ser detenida por carabineros en Coihueco.

Por 
Claudio Portilla
 
Sebastián Yeza
Carabineros de Ñuble

Durante la mañana de este domingo, la Fiscalía del Biobío dio a conocer que fue detenida la mujer que era buscada por su presunta responsabilidad en los parricidios consumados y frustrados de su hija e hijo, en la comuna de Chiguayante.

Según dio a conocer la fiscalía, la mujer de 64 años tenía un arma de fuego al momento de ser detenida.

Desde Carabineros de Ñuble informaron que la mujer fue detenida por personal de la Subcomisaría de Coihueco, mientras portaba un arma de fuego.

En específico, el arresto se concretó luego de que vecinos denunciaran la presencia de una persona sospechosa en el kilómetro 1 del camino a Coleal Central. Luego de constituirse en el lugar, personal policial procedió con la detención.

En dicho procedimiento se incautaron un revólver, el cual estaba oculto en el bolsillo derecho de su chaqueta, con cuatro cartuchos sin percutar y dos vainas en su interior.

“Las rápidas diligencias de investigación y la oportuna coordinación entre los equipos territoriales permitieron identificar, en una primera instancia, la presencia de un vehículo vinculado a la imputada, lo que activó un patrullaje focalizado para dar con su paradero”, señaló el teniente coronel José Villegas, prefecto de Ñuble.

Y es que durante este sábado por la tarde ya se había confirmado, de parte de la Policía de Investigaciones (PDI), el hallazgo del vehículo de la mujer en la Región de Ñuble, lo cual acotó el sector de búsqueda horas después de los hechos registrados en Chiguayante.

Carabineros de Ñuble

“Gracias a este operativo, durante esta jornada se logró concretar la ubicación y detención de la mujer, quien era el principal foco de la investigación”, sumó el prefecto Villegas.

Desde la Fiscalía del Ñuble confirmaron a La Tercera que la mujer será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Chillán durante este domingo, para su respectivo control de detención.

En tanto, se espera que luego de dicho proceso judicial sea trasladada hasta la Región del Biobío.

Los parricidios en Chiguayante

Los hechos se registraron el viernes por la noche, cuando el padre habría llegado hasta el domicilio, encontrando a su hijo con una lesión de bala en la cabeza y posteriormente el cuerpo de su hija fallecida.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, detalló en la ocasión que “el padre habría llegado alrededor de las 20 horas a su domicilio, y en este contexto es que encuentra en primera instancia a su hijo con esta lesión importante en su cabeza, da cuenta a sus vecinos, da cuenta a carabineros, a personal paramédico, y a los pocos segundos después de ocurrido esto, donde lo auxilian, lo trasladan a este centro asistencial, logran encontrar a su hija fallecida”.

De acuerdo a lo que agregó en ese momento “para nosotros la madre es una persona de interés en la investigación, estamos tratando de encontrar una respuesta lógica de por qué no ha aparecido, por qué no se encuentra, sin perjuicio a los demás elementos que fueron encontrados”.

La mujer fallecida tenía 39 años, mientras que su hermano, que se encuentra internado tiene 35 años.

Foto: @FiscaliaBioBio
