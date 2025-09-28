Confirman muerte de hombre que habría sido baleado por su madre en Chiguayante

En la tarde de este domingo, la Fiscalía del Biobío confirmó el fallecimiento del hombre de 35 años que fue baleado junto a su hermana de 39, presuntamente por su madre, en la comuna de Chiguayante en la noche del viernes.

“Desde el día viernes, en horas de la noche, estamos esperando la evolución de las lesiones del segundo hijo que había recibido un impacto balístico en su cabeza. Sin embargo, acabamos de recibir una información lamentable, que ha fallecido recientemente, por tanto, la imputación y los cargos que se le van a formalizar serán dos delitos de parricidio consumado", comunicó el fiscal de Análisis Criminal, Matías Arellano pasadas las 15.00 horas de esta jornada.

El persecutor especificó que la presunta autora, la madre de ambos, de 64 años fue detenida durante la mañana de hoy, en la comuna de Coihueco, Región de Ñuble, portando un arma de fuego. Debido a que fue aprehendida en Ñuble, el control de detención por el delito de porte ilegal de arma, será en la capital regional, Chillán, el lunes. Con posterioridad, quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Chiguayante, para que se le formalice por los delitos de parricidio consumado.

Las autoridades fueron alertadas del crimen por el padre de ambas víctimas. Alrededor de las 20.00 horas del viernes, encontró a su hijo con una lesión de origen balístico en la cabeza. Luego de que los paramédicos llegaron para atender esta situación, encontró a su hija ya fallecida con la misma lesión que su hermano.