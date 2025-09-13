SUSCRÍBETE
Nacional

Investigan homicidio de hombre de 28 años baleado en vertedero de Valparaíso

La víctima presenta tres impactos balísticos en la zona torácica posterior.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Brigada de Homicidios de Valparaíso investiga el homicidio de un hombre de 28 años ocurrido durante la tarde de este viernes en el vertedero Los Molles, ubicado en el camino La Pólvora, Región de Valparaíso.

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), la concurrencia se realizó por instrucción del Ministerio Público, que solicitó la presencia de los detectives junto al Laboratorio de Criminalística, primero en el Hospital Carlos Van Buren y luego en el sitio del suceso.

Tras las primeras diligencias, se estableció que la víctima era un ciudadano chileno de 28 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba tres impactos balísticos en la zona torácica posterior.

“El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba trabajando al interior del vertedero, ya que él es comprador de chatarra, y en esta circunstancia llegan dos vehículos y se bajan a lo menos cuatro sujetos quienes, premunidos de armas de fuego, le disparan a la víctima”, señaló el jefe de la BH Valparaíso.

Los equipos policiales se encuentran levantando testimonios y analizando registros de cámaras de seguridad. “Estos antecedentes que serán remitidos al Ministerio Público para esclarecer la dinámica, el móvil y la identidad de los autores del crimen”, finalizó Gallardo.

