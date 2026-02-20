Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

La Policía de Investigaciones (PDI) está indagando un nuevo secuestro ocurrido en la Región Metropolitana esta semana.

La pareja de la víctima recibió un video extorsivo en el que se le ve con el rostro cubierto siendo apuntada con una pistola.

El martes, poco antes de que terminara el día, un ciudadano dominicano de 43 años, propietario de locales del rubro gastronómico, fue capturado cerca de su casa en Independencia. El hombre fue liberado luego de una serie de negociaciones de la PDI y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía.

La noche de este jueves, en tanto, otra persona extranjera fue secuestrada.

Según fuentes policiales, a eso de las 22.00 horas, la víctima, una mujer de nacionalidad ecuatoriana, habría sido capturada por desconocidos mientras se desplazaba a pie por calle Grajales, en el entorno del barrio República, en dirección a su domicilio, en compañía de un compañero de trabajo.

Un grupo de individuos que se desplazaba en un vehículo, la intimidó verbalmente y la forzaron a subir.

Su pareja, de la misma nacionalidad, informó a Carabineros que recibió un video extorsivo por WhatsApp en el que se ve a la mujer con el rostro cubierto siendo apuntada con un apistola.

Los captores le exigen el pago de $100.000.000 para liberarla.