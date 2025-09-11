SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Jara dice que “la informalidad va en un 26%” y que ha disminuido más de 3 puntos porcentuales: impreciso 🟠

Según datos del INE para el último trimestre mayo-julio, la tasa de informalidad ha disminuido en menos de dos puntos porcentuales.

Por 
Carlos Alonso
 
Gabriela Mondaca

Durante el segmento de salario mínimo del debate presidencial de este miércoles en Chilevisión, los candidatos fueron consultados sobre quiénes creen que se debe seguir aumentando el sueldo mínimo por encima del IPC y las remuneraciones promedio, como ha ocurrido en los últimos años, pese a que eso signifique más desempleo.

Fue ahí donde la candidata Jeannete Jara (PC) sostuvo: “Vamos a aumentar el salario mínimo, pero esto es un ecosistema. Hay que también subvencionar a las pymes y apoyar que esto sea con productividad y crecimiento. Así como lo hicimos creando los más de 500 mil empleos que se crearon durante el tiempo que fui ministra y que no me los atribuyo a mi, porque no soy tan patuda. Y la informalidad va en un 26%; ha disminuido más de 3 porcentuales“.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los informes disponibles y pudo comprobar que la afirmación de la candidata es imprecisa por un pequeño detalle.

Según datos del INE para el último trimestre mayo-julio, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 26%, lo que equivale a 2.430.000 personas.

Sin embargo, la última frase de su afirmación es imprecisa, puesto que desde que asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la informalidad solo ha disminuido 1,8 puntos porcentuales.

Más sobre:Jeannete JaraFact checkingDebate PresidencialEmpleoSueldo mínimo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast dice que en los últimos 12 meses “se han creado 141 puestos de trabajo”: verdadero ✅

Parisi interpela a Kaiser por dieta parlamentaria: libertario afirma que renunciará a ella durante el tiempo de campaña

Kaiser dice que el régimen de “Maduro persigue a sus opositores, los tortura y hay ejecuciones extrajudiciales”: verdadero ✅

Debate presidencial: los candidatos y sus visiones sobre la seguridad y la inmigración

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

ME-O dice que “se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos”: falso ❌

Lo más leído

1.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

2.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

3.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
“Es gravísimo”: Desbordes endurece tono por fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella

“Es gravísimo”: Desbordes endurece tono por fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Kast dice que en los últimos 12 meses “se han creado 141 puestos de trabajo”: verdadero ✅
Chile

Kast dice que en los últimos 12 meses “se han creado 141 puestos de trabajo”: verdadero ✅

Parisi interpela a Kaiser por dieta parlamentaria: libertario afirma que renunciará a ella durante el tiempo de campaña

Kaiser dice que el régimen de “Maduro persigue a sus opositores, los tortura y hay ejecuciones extrajudiciales”: verdadero ✅

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅
Negocios

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Costa y plazo para volver a meta de inflación: “Contribuyendo a hacerlo estabilizando la macroeconomía y no lo contrario”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa
El Deportivo

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia
Mundo

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia

Quién era Charlie Kirk, el joven activista conservador y partidario de Trump que fue asesinado en Utah

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad