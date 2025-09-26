SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

La abanderada del oficialismo reforzó que el documento se presentó al momento de la inscripción de su candidatura. También arremetió contra Matthei por acusaciones de falta de transparencia en deudas fiscales.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Jeannette Jara en actividad en Peñalolén.

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, la militante comunista Jeannette Jara, abordó las críticas por la demora en la presentación de su programa de gobierno, y aseguró que el documento válido es el que se presentó al momento de la inscripción de su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel).

Desde la población La Faena, de Peñalolén, la abandera presidencial dio inicio a una nueva etapa de su campaña, denominada “La Jaraneta en tu puerta”, donde se recorrerán distintos barrios para hacer la presentación de las promesas de un eventual gobierno de Jara.

Acompañada por el alcalde Miguel Concha, el diputado Tomás Hirsch, la senadora Fabiola Campillai y los concejales afines a su candidatura, aprovechó el encuentro ciudadano para abordar las críticas ante la falta de un programa de gobierno definitivo, el cual se espera presente en octubre.

En la antesala, desde la Democracia Cristiana (DC), su presidente el senador Francisco Huenchumilla, reprochó la demora. “Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer”, afirmó el legislador por La Araucanía.

“Yo estoy esperando que a mí me manden el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17, yo he hecho presente de que ya estamos a 23″, manifestó.

Al respecto, Jeannette Jara señaló que “a pesar de un enredo comunicacional que se ha producido, el programa nuestro lo inscribimos cuando se inscribió mi candidatura”.

“Lo que hay ahora es un complemento del programa y que proviene de la gira nacional que realizamos, que terminó la semana pasada previo a Fiestas Patrias, que se está sistematizando y se va a subir como un anexo adicional”, dijo Jara.

En la misma línea, la exministra del Trabajo agregó que “los ejes de mi programa ya están definidos”, entre los cuales mencionó el fortalecimiento de la seguridad pública, el fortalecimiento de la seguridad económica de las familias, donde resaltó su propuesta de “salario vital” de $750 mil y el fortalecimiento de los derechos sociales, con enfoque en la mejora del sistema de salud pública.

Jara pide a Matthei aclarar dichos

Durante la actividad, la abanderada del PC evitó volver a polemizar por los temas de Cuba y su relación con el presidente de su partido Lautaro Carmona, pero sí abordó las declaraciones de Evelyn Matthei, quien acusó una falta de transparencia en las finanzas púbicas.

Esto a raíz de una deuda de $ 300 mil millones del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano. “Todas las cifras fiscales que estamos conociendo son mentirosas”, dijo Matthei en medio de su arremetida contra el Ejecutivo.

Desde el entorno de Matthei, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, incluso condicionó el respaldo al Presupuesto 2026.

Al respecto, Jara acusó que las declaraciones de Matthei son “temerarias”. “Las considero temerarias porque cuando se presenta el Presupuesto, que tiene fecha hasta el 30 de septiembre, todo lo que es la deuda pública y la proyección de los ingresos y gastos es público, entonces no entiendo bien qué quiere instalar”, señaló la exministra.

Jara emplazó a Matthei a que haga una denuncia ante la justicia si es que cuenta con antecedentes de que se están atrasando pagos desde destinas reparticiones.

“No se trata de hacer acusaciones al boleo, así que le pediría que se haga responsable de sus palabras”, cerró la candidata.

Más sobre:Jeannette JaraPrograma de gobiernoEvelyn MattheiUnidad por ChilePeñalolén

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Aseguradoras aumentaron un 10% sus ventas en el primer semestre, pero disminuyeron sus utilidades

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?