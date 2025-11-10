OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    ¿Jara, Kast, Kaiser o Matthei? Casas de apuesta zanjan favoritos para pasar a 2ª vuelta y coinciden en futuro Presidente

    Al menos siete sitios concuerdan en tres cosas de cara a la elección presidencial de este domingo: en que habrá balotaje, en los dos candidatos que pasarán a él, y en quién se sentará en La Moneda a partir del 11 de marzo del próximo año.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Los favoritos para las elecciones de noviembre según Polymarket

    En una semana más los comandos de los ocho candidatos presidenciales estarán analizando sus aciertos y errores de una carrera a La Moneda que este domingo tendrá su principal hito, cuando, de no mediar sorpresas, se zanjen los dos aspirantes que pasarán a la segunda vuelta.

    Y con la veda de las encuestas ya en régimen, interesante resulta lo que dicen las casas de apuesta de cara a la elección de este domingo. Las coincidencias son claras sobre quiénes pasarán -y en qué orden- al balotaje. Pero también hay coincidencia en que el 14 de diciembre, día de la segunda vuelta, ese orden en que ambos llegaron hasta ahí se invertirá.

    Pero ¿cómo funcionan estas apuestas en el contexto electoral? De manera similar a las apuestas deportivas, los sitios eligen a sus favoritos tras analizar diversas variables definidas por cada empresa. A cada opción se le asigna un multiplicador: el favorito siempre presenta el multiplicador más bajo, ya que el dinero apostado se multiplica por esta cifra. Este valor puede variar diariamente o incluso por horas, según cambien las condiciones o percepción de las variables.

    Así por ejemplo, la sueca Betsson paga 1.2 a que Jeannette Jara, la candidata del oficialismo, pasa primera al balotaje. Luego aparece el republicano José Antonio Kast, con un factor de 4. En tercer puesto asoma Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarrillos y Demócratas) con una cuota de 12, seguida de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) pagando 14 veces lo apostado. Mucho más atrás en este sitio de apuestas están Franco Parisi (PDG, factor de 45); Marco Enríquez-Ominami (ind., 150); Harold Mayne-Nicholls (ind., 150) y Eduardo Artés (ind., 250).

    La misma Betsson, eso sí, tiene un orden completamente distinto de factores a la hora de apostar por quién será el próximo Presidente de Chile: Kast (1.5), Kaiser (3), Jara (5.5), Matthei (15), Parisi (25), Mayne-Nicholls (250), ME-O (500) y Artés (1.001). Para este último, de hecho, hay una apuesta particular: a quienes acierten a que saca más del 1,5% de los votos se les pagará 2.3 lo apostado, mientras que si se apuesta a que obtiene menos de ese porcentaje, el multiplicador es 1.55.

    Por su parte, la griega Betano solo se aventura con el ejercicio de apostar por quién se sentará definitivamente en La Moneda. Y ahí otra vez el favorito es Kast, con 1.43. Acá, eso sí, quien tiene más chances detrás del republicano es Jara, con un factor de 5, seguida de Kaiser (7), Matthei (15), Parisi (25), Mayne-Nicholls (200), ME-O (250) y Artés (1.000).

    El mismo escenario de apuesta plantea, en tanto, Coolbet, establecida en Estonia. Kast otra vez es el favorito para ser el futuro Presidente chileno, con 1.42 como factor. Detrás de él el orden es Jara (5), Kaiser (7), Matthei (15), Parisi (30), Mayne-Nicholls (150), ME-O (250) y Artés (1.000). En este sitio, además, se puede apostar si cada uno de los ocho candidatos superará un cierto porcentaje de votos en primera vuelta, lo que supone aventurar el umbral que la casa de apuestas cree podría alcanzar cada aspirante a Palacio. Por ejemplo, a Jara se le posiciona con 31,5% de los sufragios, a Kast con el 25,5%, a Kaiser con el 17,5% y a Matthei con el 16,5%. También se permite jugar con dos escenarios específicos y apostar por quién obtendrá más votos entre Matthei (1.4) y Parisi (2.7), y entre Kast (1.2) y Kaiser (4).

    EpicBet, afincada en Curazao, tiene un amplio escenario de apuestas, que comienza, de hecho, con el debate de Anatel que se dará la noche de este lunes. Ahí se permite apostar por cuál palabra de un listado propuesto será expresada primero por alguno de los candidatos: delincuencia (multiplicador de 2), Venezuela (3), bots (5), amor (5), dictadura (7) o estallido (10). Luego se permite apostar por la dupla que accederá a segunda vuelta, con Jara/Kast como la favorita, con 1.5. Luego aparece Jara/Kaiser (4.5), Jara/Matthei (15), Jara/Parisi (15) y recién en quinto puesto de favoritismo asoma una que no contempla a la candidata oficialista, con Kast/Kaiser (30). La dupla que más paga es la de ME-O/Artés, con un factor de 1.000. ¿Kast/Matthei? Paga 50 veces lo apostado.

    También se puede apostar por el próximo Presidente, y el favorito, al igual que todas las otras casas, es Kast (1.45). Luego están Jara y Kaiser con 5, Matthei y Parisi con 20, Mayne-Nicholls (250), ME-O (500) y Artés (1.000). Finalmente, la última de las apuestas posibles es por el género del futuro presidente chileno: un hombre paga 1.35, mientras que una mujer tiene un factor de 5.

    Del mismo modo, la rusa 1XBET también permite hacer el ejercicio de apostar por quién será el nuevo Mandatario, con Kast como favorito, pagando 1,2 veces lo apostado. Detrás aparecen Jara (5,75), Kaiser (10) y Matthei (23). La chilena RojaBet, en tanto, se aventura con Kast (1.22), que supera en favoritismo -al menos en cuanto a apuestas- a Jara (5.7), Kaiser (7), Matthei (25) y Parisi (60).

    Hay otras entidades predictoras como Kalshi (EE.UU.), donde también se puede jugar a aventurar quién usará la banda presidencial a partir del 11 de marzo de 2026. Y si ahí se decía a inicios de octubre que Kast tenía 75% de posibilidades de serlo, hoy, aunque con un porcentaje más bajo, sigue liderando esa carrera con 69% de chances. Jara y Kaiser, en tanto, le siguen con 13%, y apenas en cuarto lugar asoma, muy lejana, Matthei, con 4% de posibilidades.

    En un ejercicio similar, la también predictora estadounidense Polymarket dice que Kast tiene 71% de opciones de ser el futuro Presidente, luego Jara con 15%, Kaiser con 12% y Matthei con 2%.

    Más sobre:Elecciones 2025Elecciones presidencialesEvelyn MattheiJosé Antonio KastJeannette JaraJohannes Kaiser

