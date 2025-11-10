Debate Anatel, cierres de campaña y refuerzos a parlamentarios: candidatos queman sus últimos cartuchos a una semana de la elección

Solo quedan cuatro días de campaña y seis para que lleguen los comicios presidenciales y parlamentarios de este domingo. Por lo mismo, los ocho aspirantes que compiten en la carrera por llegar a La Moneda se concentrarán en gastar sus últimos cartuchos de cara a las elecciones de primera vuelta.

Todo comenzará este lunes, en el último debate que los enfrentará previo a la elección, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Allí medirán fuerzas los candidatos Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (PNL), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls (Independiente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente) y Eduardo Artés (Independiente).

El encuentro reunirá a los abanderados en las dependencias de Televisión Nacional y la transmisión comenzará a partir de las 21.00 horas. En la cita habrá algunos contendores que se jugarán sus últimas cartas y, por lo tanto, pasarán a la ofensiva, tal como ocurrió en la última discusión que organizó la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) el pasado martes.

Otros, en cambio, como Jara, tratarán de mantener el diseño de no entrar en polémicas para así intentar administrar el primer lugar que le dieron las últimas encuestas antes de la veda de los sondeos electorales, una estrategia que se modificará en caso de que avance a un eventual balotaje.

Así, este lunes los abanderados aprovecharán las horas previas al debate para ajustar los detalles de sus puestas en escena. Junto con eso, seguirán proyectando sus actividades de cierres de campaña, hitos que se tomarán estos días antes de la cruzada electoral en las urnas.

Este martes aparece en el horizonte de los candidatos como clave en ese sentido. Esa jornada, tres de los cuatro abanderados situados en la pole position de la presidencial, según las encuestas, realizarán sus actos más multitudinarios.

Jara espera convocar a más de 10 mil personas en la Plaza de Maipú, donde estará acompañada por el alcalde Tomás Vodanovic (FA) y artistas como la Sonora 5 Estrellas, los Petinellis y el músico Juanito Ayala. Los dos últimos ya estuvieron presentes en el primer cierre de campaña que la exministra del Trabajo hizo el viernes pasado en Concepción.

Por otro lado, Kast se está preparando para cerrar su campaña el martes en el Movistar Arena, con una parrilla musical cargada de cumbia. El abanderado de los republicanos invitó a artistas como Américo, Viking’s 5 y el grupo Zúmbale Primo. La cita, al igual que Jara, espera congregar a más de 10 mil personas.

El libertario Kaiser también reservó el martes para su cierre de campaña, que realizará en la Plaza de la Aviación de Providencia y que espera reunir a más asistentes que cuando fue proclamado como candidato en Espacio Riesco -por eso se eligió una zona abierta-, con números musicales rockeros, como el que hará una banda tributo a AC/DC.

La exalcalde Matthei, en tanto, definió que su principal cierre de campaña lo realizará el jueves, último día permitido legalmente para hacer campaña. Esa jornada la abanderada de Chile Vamos preparó un hito en el estadio Santa Laura, donde estará acompañada por las directivas de los partidos que la apoyan, alcaldes y militantes de base, a quienes se les insto a asistir con chalecos reflectantes, en alusión a un reconocido episodio de la exalcaldesa en 2019.

Ese día, Matthei también estará junto a bandas musicales como Zúmbale Primo y Gran Mezcla.

Para este jueves el resto de los candidatos también aprovechará las últimas horas de campaña para realizar actividades de cierre. Jara, por ejemplo, estará en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, junto a la alcaldesa Camila Nieto (FA) y números musicales como Pascuala Ilabaca y la banda Tomo Como Rey, quienes cantan temas como “Arriba de la pelota” (2010). Este acto estará animado por la exintegrante del Club de la Comedia, Nathalie Nicloux. Kast, en cambio, estará en Concepción para otro acto multitudinario con artistas por confirmar.

Jara refuerza a parlamentarios del Maule

Los cierres de campaña de los abanderados contarán con la asistencia de centenas de candidatos al Parlamento, quienes también tendrán hasta el jueves para desplegar sus propaganda electoral.

Figurar junto a los candidatos a la Presidencia de su sector suele ser un aporte electoral para quienes compiten por el Congreso. Esta elección no es la excepción y los aspirantes han presionado por estar en la recta final junto a sus representantes en la carrera por llegar a La Moneda.

Así ocurrió estos días con Jara, quien tras confirmar hitos en la región del Biobío, la Metropolitana y de Valparaíso, ha recibido presiones por asistir a otras zonas del país. Ese es el caso del Maule, donde la exministra estará este miércoles para reforzar su despliegue en la zona y, con eso, darle un último espaldarazo a las candidaturas del sector.

Esto, particularmente pensando en las dos principales aspirantes al Senado por dicha región, la exembajadora en México Beatriz Sánchez (FA) y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Ambas son las mejor posicionadas en las mediciones internas para asegurar, al menos, dos de los cinco escaños que se disputan en la zona, lo que de todos modos implica un retroceso -asumido por el oficialismo-, pues hace ocho años eligieron a tres representantes.

Sánchez ha sido la prioridad del FA, al punto de que este fin de semana incluyó en su despliegue a la directiva del partido y a su principal figura fuera del Presidente Gabriel Boric, el alcalde Vodanovic.

En la agenda de Jara también se considera una posible reunión el viernes con los partidos políticos del oficialismo, para hacer un balance de la campaña y proyectar la puesta en escena conjunta para el día de la elección -en el Hotel Fundador del barrio París con Londres- y para la segunda vuelta. Luego, la candidata tendrá un espacio para visitar su parcela en Padre Hurtado y, el domingo, votará en Conchalí.