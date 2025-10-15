SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Joaquín Lavín León enfrenta audiencia de desafuero este jueves: Fiscalía lo acusa de emitir facturas falsas al Congreso

Parlamentario enfrentará este jueves la audiencia de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. “Con el desafuero se busca evitar que los parlamentarios puedan verse expuestos a investigaciones carentes de objetividad y racionalidad", dice su defensa.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
7 JULIO 2025 EL DIPUTADO JOAQUIN LAVIN DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Tres veces ha sido postergada la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León.

Fue el 27 de junio cuando la Fiscalía solicitó dicha audiencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago para despojarlo de la inmunidad parlamentaria, buscando una formalización donde el ente persecutor pueda solicitar una medida cautelar, en medio de una investigación por fraude al Fisco.

Las postergaciones han respondido a solicitudes tanto de la defensa como de la parte querellante: la primera del abogado de Lavín, Cristóbal Bonacic; la segunda, por petición de la Municipalidad de Maipú, y la tercera por un oficio de la propia Corte.

Sin embargo, según lo agendado en tribunales hasta esta tarde, la audiencia de desafuero se concretará este jueves 16 a las 8.00 en el tribunal de alzada capitalino. Hasta allí llegará la fiscal de Alta Complejidad de la zona Oriente Constanza Encina, misma persecutora que tiene en sus manos la investigación por fraude al Fisco contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

La indagatoria contra el diputado surgió luego de que los investigadores detectaran vínculos entre contrataciones y despidos en la Municipalidad de Maipú en los que habría tenido injerencia. Para la parte acusadora, Lavín habría ejercido como una especie de “alcalde entre las sombras” en decisiones municipales, donde también hubo recursos utilizados por ese organismo. A ello se sumaron facturas que presuntamente serían ideológicamente falsas rendidas por el diputado al Congreso para obtener reembolsos.

Dedvi Missene

Las pruebas de la Fiscalía

En las 120 páginas del escrito que ingresó la Fiscalía para solicitar la audiencia se encuentran varios de los argumentos contra el diputado.

Por ejemplo, las que dicen relación con las facturas rendidas al Congreso: “Desde al menos el año 2015 al 2024 rindió de manera sistemática y reiterada facturas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, requiriendo el reembolso de gastos ajenos a su función parlamentaria, obteniendo de esa forma pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas y otros proyectos políticos y electorales de su partido. Estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″, se lee en el texto.

Dichos montos están asociados a la imprenta MMG, donde la Fiscalía mantiene como coimputado a Arnaldo Domínguez. También se vincula a Lavín con una empresa tecnológica de nombre Modo 74, con la que habría desarrollado una aplicación llamada Socialtazk, que era ofrecida por el diputado a candidatos de la UDI. Allí también, dice el texto legal, hubo financiamiento con fondos públicos.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Durante los años 2020 y 2021 el imputado Lavín León ofreció la plataforma a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las BB.DD. de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas", argumenta el ente persecutor.

Con todo, afirman que “ninguno de dichos candidatos desembolsó dinero alguno por los servicios de la plataforma, ya que dicho proyecto fue financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso Nacional”.

Según la Fiscalía, Lavín emitió por esto 153 facturas entre 2018 y 2024, cometiendo un perjuicio al patrimonio público del Congreso de al menos $93.375.675.

Lavín habría simulado “gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”.

Por último, la Fiscalía detalla en el escrito el delito de tráfico de influencias. Sobre esto, dice que el diputado “tomó interés directo e indirecto en diversas operaciones y contratos en el interior de ese municipio con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, tanto personales como para las personas de su confianza”.

Estos actos “han afectado en su esencia el recto desempeño de la función administrativa, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos de la administración pública y el patrimonio público del Estado”, concluye la Fiscalía.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

La defensa de Lavín jr.

Desde el entorno de Lavín señalan que el diputado se encuentra confiado en la decisión del tribunal. Por su lado, Bonacic dice que la investigación de la Fiscalía carece de objetividad.

“Con el desafuero se busca evitar que los parlamentarios puedan verse expuestos a investigaciones carentes de objetividad y racionalidad, tal como ha ocurrido en este caso, lo cual esperamos transmitir con la mayor claridad posible al pleno de la Corte de Apelaciones”, señaló el profesional a La Tercera.

El orden de los alegatos de este jueves, dicen conocedores de la audiencia, será así: primero el Ministerio Público, luego el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y luego la Municipalidad de Maipú. Concluye las alegaciones la parte de la defensa.

Eso sí, el abogado recuerda que la decisión del tribunal puede ser apelada ante la Corte Suprema, pero solo si es contra el diputado. Si la corte acoge la solicitud de desafuero, la parte de la defensa puede apelar; pero si la corte rechaza, la Fiscalía no cuenta con esa instancia de apelación. Para esa eventual apelación, el abogado Cristóbal Bonacic tiene cinco días.

Desde la Municipalidad de Maipú declinaron referirse a la audiencia de este jueves.

Más sobre:Joaquín Lavín Jr.Fiscalía OrienteDesafuero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Subsecretaria del Patrimonio responde a cifras de “permisología” de Dorothy Pérez: “Ese rezago ya no existe”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”
Chile

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras
Negocios

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Los argumentos de la CNE para explicar el error metodológico que impactará en las cuentas de la luz

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo
El Deportivo

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo

En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali por un cupo en la final de la Copa Libertadores femenina

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo
Mundo

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Las dudas sobre la fase 2 del acuerdo de alto el fuego: desmilitarización de Hamas y salida del Ejército israelí de Gaza

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo