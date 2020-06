Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso: “Esperamos que ningún porteño se quede sin cama”

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, pide conocer las razones epidemiológicas que han descartado aplicar cuarentena, medida que, afirma, debe acompañarse de una fuerte ayuda social, pues “el grueso de nuestra ciudad, si no sale de su casa, no come".

¿Por qué cree que Valparaíso no ha sido puesto en cuarentena?

Desconocemos las razones epidemiológicas que justifican esta decisión. Sería relevante conocerlas y solicitamos que se transparenten. Es importante que tengamos claro cuál es la estrategia.

Para el ministro de Salud, las cifras no justifican la medida...

Resulta difícil dar opiniones concluyentes, precisamente porque no se han explicado las razones epidemiológicas. No parece razonable que en San Antonio se decrete cuarentena y no en Valparaíso ni en Viña del Mar, siendo que las tasas de incidencia y números de contagios son similares.

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la comuna para paliar esta pandemia?

Los cambios anunciados en la atención primaria son positivos, pero tardíos. Para que los Cesfam hagan seguimiento de casos, un correcto control epidemiológico se requieren al menos $ 4 mil y $ 5 mil millones, de aquí a fin de año. Falta también una genuina red de protección para las personas y comerciantes, los bonos son insuficientes. Los porteños están muy golpeados económicamente con la pandemia, no es sólo un tema sanitario.

¿Qué medidas se han impulsado, a la espera de una cuarentena?

Se ha intentado una estrategia territorial de reordenar la ciudad para reducir el número de contagios. Esto es, dividir a la ciudad en 15 zonas para desconcentrar los servicios que requieren los ciudadanos cotidianamente. En definitiva, levantamos 15 oficinas para diligencias municipales. Se sumó el registro civil.

¿Como califica el comportamiento de los porteños?

Un drama que no se alcanza a ver desde Santiago es que miles de vecinos de Valparaíso deben salir a trabajar, ya sea bajo dependencia, por cuenta propia o en el comercio formal e informal. Las medidas sanitarias no son viables si no son acompañadas con acciones sociales y económicas para ejercer el derecho a cuidarse en la pandemia. El grueso de nuestra ciudad, si no sale de su casa, no come.

Y en ese contexto, ud. es partidario de aplicar cuarentena?

Hay que considerar todas las estrategias a nuestro alcance para proteger a los porteños. La cuarentena, tal cual lo hemos dicho desde un inicio, es una de ellas. Ahora, si el gobierno no la decreta por los problemas sociales de Valparaíso, no solo sería injusto, sino discriminador y demostraría su incapacidad para proteger a la población.

Hay personas que viven en Santiago y que están hospitalizadas en la ciudad. Sumado el ritmo de contagios, ¿la red dará abasto?

Lo relevante de un sistema de salud unificado es que haya camas disponibles, en el lugar que sea. Somos seres humanos los que nos enfermamos y Valparaíso no le va a negar a nadie una cama, como también esperamos que ningún porteño quede sin cama crítica. El derecho a la salud es universal, sin distinción.