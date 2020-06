Jorge Sharp reitera petición de cuarentena para Valparaíso: “Es necesaria, mucha gente sigue saliendo”

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, reiteró la necesidad de que se declare cuarentena en su comuna que, en la última semana, fue la que sumó más cantidad de casos activos.

“Resulta necesaria porque logra efectivamente sacar de la calle a la gente que sale todos los días a la calle y llevarla a sus hogares. Hay muchos que tienen la posibilidad de hacer cuarentena o quedarse en su casa, pero no lo hacen por distintas razones. Por ejemplo, porque no ha cambiado sus hábitos de vivir la ciudad”, dijo en conversación con Duna en Punto, de Radio Duna.

Cabe recordar que se espera que, este miércoles, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anuncie nuevas medidas (posibles nuevas cuarentenas) en la ya habitual vocería en La Moneda.

“Mucha gente sigue saliendo y ejerciendo el comercio informal. Hay un grupo grande de gente que podría llevar de mejor manera una cuarentena”, añadió.

Respecto de por qué aún no hay cuarentena en Valparaíso, Sharp dijo que “independiente de la explicación que dio el ministro Mañalich, me parece que epidemiológicamente quedan dudas respecto de esa respuesta. Porque las tasas de contagios en Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, no son tan distintas en proporción al número de habitantes que tiene la ciudad de San Antonio”.

“Entonces, se aplica una medida en un lugar y en otro territorio otra medida”, expresó.

En este sentido, dice Sharp, “a nosotros se nos abre la pregunta ¿Será ahora que las cuarentenas no son ahora la estrategia adecuada? Yo no soy experto. Lo que sí sé que una medida sanitaria se acompaña de un conjunto de acciones económicas y sociales que permiten que esa medida sanitaria tenga viabilidad, muchas veces termina siendo contraproducente”.

“El llamado es que las razones por las que se toman las decisiones sanitarias sean coherentes, razonables y trasparentes. Una medida de confinamiento domiciliario es una medida adecuada, siempre y cuando vaya acompañada por un esquema económico y social”, cerró.