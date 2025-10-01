Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Evitando dialogar con la prensa y acompañado de su abogada Paula Vial, el exfutbolista Jorge Valdivia llegó la mañana de este miércoles al Centro de Justicia de Santiago.

“Vamos a hablar al final, después de la audiencia”, aseguró el también comentarista deportivo a los numerosos equipos de prensa que lo rodearon.

Confiaba en que iba a volver a sus actividades.

A partir de las 11.00 horas, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se analizó el aumento del plazo de la investigación que desarrolla en su contra la Fiscalía Metropolitana Oriente y se revisaron sus medidas cautelares.

Entre el 28 de noviembre de 2024 y el 6 de enero de este año, la mediática figura estuvo cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Esa jornada, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que Vial presentó a favor de su defendido y se le otorgó arresto domiciliario nocturno.

El exdeportista conocido como El Mago, próximo a cumplir 42 años, es investigado por su presunta responsabilidad como autor de delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres en una causa de carácter reservado. Tras su formalización, Valdivia ya había cumplido 13 días en prisión preventiva en el penal de la capital de O’Higgins.

La acusación

El primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024 tras un encuentro del exseleccionado con una tatuadora en un restaurante peruano de Providencia.

Los hechos de la segunda acusación habrían ocurrido durante la madrugada del 18 de octubre de 2024 al interior del departamento del imputado, luego de que la denunciante y el exfutbolista acudieran a dos bares de la comuna de Vitacura.

Según información de T13, la segunda denunciante acusa que el imputado no cumplió con su prohibición de acercamiento. Un reportaje del canal televisivo dio cuenta de videos que habrían sido registrados la tarde del sábado 13 de septiembre en el mercado París y Londres de Santiago. La denunciante sostiene que Valdivia llegó al lugar, la encaró y la insultó.

Ante esto, el Ministerio Público solicitó al tribunal la prisión preventiva del imputado.

El tribunal no accedió a la solicitud de la Fiscalía Oriente y el exdeportista seguirá con las mismas cautelares.

Además, se definió un aumento del plazo de investigación en 70 días.