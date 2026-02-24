Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos
Personal de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando el hecho.
Un joven de tan sólo 17 años fue baleado durante la madrugada de este martes mientras se encontraba en una plaza en la comuna de Cerrillos.
De acuerdo a la información preliminar, el joven, que habría recibido múltiples impactos balísticos, habría sobrevivido al hecho.
Por el momento se desconocen las razones tras el ataque.
Noticia en desarrollo...
