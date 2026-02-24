SUSCRÍBETE
    Nacional

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos

    Personal de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando el hecho.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un joven de tan sólo 17 años fue baleado durante la madrugada de este martes mientras se encontraba en una plaza en la comuna de Cerrillos.

    Personal de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando el hecho.

    De acuerdo a la información preliminar, el joven, que habría recibido múltiples impactos balísticos, habría sobrevivido al hecho.

    Por el momento se desconocen las razones tras el ataque.

    Noticia en desarrollo...

