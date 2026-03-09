Joven muere tras ser golpeado y baleado en la comuna de Melipilla

Un joven de 25 años murió en la comuna de Melipilla luego de ser agredido y baleado por desconocidos.

Los hechos se registraron en la población Padre Benjamín Ulloa, donde según antecedentes preliminares, la víctima habría sido atacada por un grupo de al menos cuatro personas.

Según detalló la fiscal del equipo ECOH, Camila Palma, “dentro de los antecedentes preliminares se puede establecer hasta el momento que la víctima corresponde a un hombre de 25 años de edad de nacionalidad chileno quien habría sido atacado por al menos cuatro sujetos siendo golpeado en el lugar y posteriormente habría sido lesionado con un impacto de bala”.

Tras los hechos la víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, sin embargo perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.