    Nacional

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    El representante valoró que se admitiera a trámite la querella de la Municipalidad de Limache. "Necesitamos al municipio para las diligencias que vienen y no tenemos ninguna duda que va a ser un colaborador muy, muy eficiente para llegar prontamente a la verdad", señaló.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    María Elcira Contreras.

    El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de María Ercira Contreras, valoró que se admitiera a trámite la querella de la Municipalidad de Limache por la desaparición de la adulta mayor.

    “Es una muy buena noticia, puesto que necesitamos al municipio para las diligencias que vienen y no tenemos ninguna duda que va a ser un colaborador muy, muy eficiente para llegar prontamente a la verdad, dado que sabemos que estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”, sostuvo el abogado.

    La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó una resolución del Juzgado de Garantía de Limache y admitió a tramitación la querella del municipio en el caso por la desaparición de Contreras.

    La mujer de 86 años se extravió cuando compartía con su familia en un almuerzo de celebración por el Día de la Madre, en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache.

    A eso de las 15.00 horas del domingo 12 de mayo de 2024, Contreras avisó que iría al baño del restaurant y desde entonces no hay rastro de ella.

    El 25 de noviembre, el Juzgado de Garantía declaró inadmisible la querella de la Municipalidad de Limache por haberse interpuesto por persona no autorizada por la ley.

    Tras esto, la Quinta Sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Rafael Corvalán e integrada por el ministro Pedro García el abogado Álvaro Pavez, revocó la resolución y declaró la admisibilidad.

