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    Juicio por caída del Hércules C-130 se traslada a hangar de la FACH para análisis de peritaje aeronáutico

    Tras solicitud de la Fiscalía, los magistrados y los intervinientes visitarán este martes el recinto dependiente de la IV Brigada Aérea de la rama castrense para realizar diligencias en terreno.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial.

    En el marco del juicio contra los exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACH) imputados por la caída del Hércules C-130 en 2019, mientras realizaba un viaje a la Antártica, esta jornada se conoció que la audiencia y sus intervinientes se trasladarán la mañana de este martes a un hangar de mantenimiento de esta rama castrense en Punta Arenas.

    Esto, tras una petición realizada por la Fiscalía Regional de Magallanes al Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas, donde se desarrolla el proceso judicial que inició el 9 de marzo pasado en la capital regional.

    Según se indicó desde el Ministerio Público, se solicitó el traslado de la audiencia al hangar de mantenimiento de la IV Brigada Aérea de la FACH, lo que fue acogido por el tribunal, con la presencia de los intervinientes.

    En ese lugar, se desarrollará durante la mañana de este martes el análisis de un peritaje aeronáutico, que tendrá como objetivo complementar la valoración de la prueba en terreno, donde los magistrados podrán ver por si mismos los restos de la aeronave siniestrada.

    Más sobre:JuicioHércules C-130Punta ArenashangarFACHFiscalía

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