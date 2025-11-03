Kaiser prepara masivo evento en Plaza de Maipú previo a cierre de campaña

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizará este martes 4 de noviembre un evento masivo en la Plaza de Maipú, Región Metropolitana, en el marco de la recta final de su campaña.

La actividad está programada entre las 15.00 y las 22.00 horas y forma parte de la gira nacional que el aspirante libertario ha denominado “Ruta 4K”, en alusión a su número en la papeleta electoral.

El acto contaría con la participación de su jefe de campaña, Cristián Labbé, y de su esposa y militante de la colectividad, Ivette Avaria, siguiendo la tónica de los encuentros regionales realizados durante las últimas semanas.

La autorización municipal fue confirmada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien precisó que tanto este evento como el solicitado para el cierre de campaña de Jeannette Jara (PC) cuentan con los permisos correspondientes.

“Como Municipalidad de Maipú hemos recibido solicitudes de dos comandos presidenciales para realizar sus cierres de campaña en nuestra comuna. Tanto los eventos liderados por las candidaturas de Jeannette Jara y de Johannes Kaiser han sido autorizados por el municipio y deberán regirse por el mismo protocolo”, señaló el edil en su cuenta de X.

En el mismo tenor, el jefe comunal añadió que ambas actividades tendrán apoyo en materia de coordinación y seguridad, pero que no se destinarán recursos públicos para su realización.

“En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”, agregó.

El acto en Maipú servirá como antesala del cierre de campaña oficial de Kaiser, programado para el martes 11 de noviembre en la Plaza de la Aviación, en la comuna de Providencia.