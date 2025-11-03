OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Kaiser prepara masivo evento en Plaza de Maipú previo a cierre de campaña

La actividad, programada para el martes 4 de noviembre, fue autorizada por el alcalde Tomás Vodanovic, quien enfatizó que el municipio colaborará en la coordinación sin destinar recursos públicos.

Por 
Roberto Martínez
El candidato del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser. Dragomir Yankovic/Aton

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizará este martes 4 de noviembre un evento masivo en la Plaza de Maipú, Región Metropolitana, en el marco de la recta final de su campaña.

La actividad está programada entre las 15.00 y las 22.00 horas y forma parte de la gira nacional que el aspirante libertario ha denominado “Ruta 4K”, en alusión a su número en la papeleta electoral.

El acto contaría con la participación de su jefe de campaña, Cristián Labbé, y de su esposa y militante de la colectividad, Ivette Avaria, siguiendo la tónica de los encuentros regionales realizados durante las últimas semanas.

La autorización municipal fue confirmada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien precisó que tanto este evento como el solicitado para el cierre de campaña de Jeannette Jara (PC) cuentan con los permisos correspondientes.

“Como Municipalidad de Maipú hemos recibido solicitudes de dos comandos presidenciales para realizar sus cierres de campaña en nuestra comuna. Tanto los eventos liderados por las candidaturas de Jeannette Jara y de Johannes Kaiser han sido autorizados por el municipio y deberán regirse por el mismo protocolo”, señaló el edil en su cuenta de X.

En el mismo tenor, el jefe comunal añadió que ambas actividades tendrán apoyo en materia de coordinación y seguridad, pero que no se destinarán recursos públicos para su realización.

“En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”, agregó.

El acto en Maipú servirá como antesala del cierre de campaña oficial de Kaiser, programado para el martes 11 de noviembre en la Plaza de la Aviación, en la comuna de Providencia.

