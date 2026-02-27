Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público

“Kaiser es bastante limitado intelectualmente, es una corrupción lo que está haciendo”. Con estos dichos del líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi en contra del diputado Johannes Kaiser (PNL) comenzó una pugna judicial que enfrenta a los dos excandidatos presidenciales.

El exabanderado del PDG mencionó su polémica frase en una entrevista con Radio Biobio el 2 de octubre de 2025, en medio de declaraciones cruzadas entre él y diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) por la dieta parlamentaria de la cual gozaba este último durante su campaña presidencial.

La respuesta de Kaiser no se hizo esperar: ocho días después, frente al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, interpuso una querella en contra de Parisi por los delitos de injurias y calumnias. Las declaraciones, según se lee en la acción penal presentada por el líder del PNL, “fueron ampliamente difundidas y replicadas, causando un grave perjuicio a mi honra y reputación, tanto en su dimensión personal como en mi calidad de autoridad pública y candidato a la más alta magistratura de la Nación”.

A más de cuatro meses de presentar la querella, el tribunal aún no resuelve la pugna judicial que comenzaron las declaraciones de Parisi. Esta dilación se debe en parte porque en las tres audiencias en que se llamó al líder del PDG para comparecer ante el tribunal, el ingeniero se encontraba fuera del país.

Pero, junto a eso, en el momento en que se le fue a notificar al domicilio que Parisi indicó en el Servel, en la comuna de La Reina, el receptor judicial indicó que tal domicilio no existe.

“Dejo constancia que Helsby es una calle que se extiende entre Carlos Ossandón y Valenzuela Palma interior, con una numeración que va entre el 8.000 y el 10.120, y en su último tramo la numeración correlativa que poseen los inmuebles emplazados en la vereda norte son N°10.010 (condominio de 11 casas), N°10.030 (casa individual) y el N°10.120 (condominio Alto Helsby) sin que se advierta la existencia del N°10.056. Consultado el conserje del recinto N°10.010, manifiesta trabajar hace muchos años en el lugar y señala de manera categórica no conocer la vivienda buscada ni tampoco al querellado, a quien no lo identifica como vecino del sector”, se lee en el documento enviado por el receptor Christian Muñoz.

Ante tal hecho, paralelamente a la querella por injurias y calumnias, el abogado de Kaiser, Maximiliano Murath, interpuso una denuncia ante la Fiscalía por falsificación de instrumento público por parte de Parisi.

“Si efectivamente se acredita que él de manera intencional proporcionó una dirección falsa, engañando al Servel, arriesga penas desde tres años y un día a diez años”, menciona Murath.

De cualquier forma, aclara el abogado, se debe comprobar que el excandidato presidencial cometió el hecho intencionalmente, pues este pudo haber ocurrido de manera no intencionada, ya sea por él o alguien más.

Los viajes de Parisi

Desde el 7 de octubre pasado, Parisi ha salido cinco veces a Estados Unidos, en donde se encuentra su vivienda en el estado de Alabama. Todas estas salidas han coincidido con las fechas fijadas para la audiencia en su contra por injurias y calumnias.

La primera fecha fijada para la audiencia fue el 20 de noviembre de 2025. Parisi, sin embargo, se había marchado del país dos días antes de comparecer ante el juzgado. Luego, la audiencia fue fijada para el 8 de enero, pero Parisi partió al país norteamericano el 16 de diciembre, regresando a Chile el 29 de enero.

La última fecha fijada para la audiencia fue este jueves 26 de febrero. Sin embargo, el excandidato del PDG salió de Chile el pasado 3 de febrero y no ha vuelto desde entonces.

Ante sus salidas del país, según explica Murath, Parisi afirmó que no ha sido notificado correctamente de las audiencias, razón por la cual no habría asistido.

De cualquier forma, detalla Murath, se fijó una nueva fecha de audiencia para el próximo 2 de abril y se le notificó al abogado del abanderado del PDG Mauricio Pavez. Por lo tanto, dice Murath, de no presentarse injustificadamente, se emitirá una orden de arresto y sería llevado por la fuerza pública al tribunal.