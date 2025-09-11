Kast dice que en los últimos 12 meses “se han creado 141 puestos de trabajo”: verdadero ✅

En medio del debate sobre desempleo y cómo afrontarlo, el candidato republicano, José Antonio Kast, afirmó que según datos del INE “en los últimos 12 meses (del gobierno) se han creado 141 puestos de trabajo”.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los informes disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y pudo comprobar que la afirmación del candidato de la oposición es verdadera.

Según el boletín estadístico de empleo del INE, en el trimestre de abril-junio de 2024 el informe la población ocupada nacional era de 9.321.380, mientras que en el mismo periodo 2025 la cifra aumentó a 9.321.521, es decir, una diferencia de 141 puestos de trabajo más.