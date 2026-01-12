SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    En la antesala de su futura instalación en La Moneda, el mandatario electo también se reunirá con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

    Por 
    Roberto Martínez
    Diego Martin

    En la antesala de su futura instalación en La Moneda, el Presidente electo José Antonio Kast iniciará una semana marcada por una intensa agenda institucional y política.

    A las 9.00 horas de este lunes, participará en Congreso Futuro en el ex Congreso Nacional, donde dirigirá unas palabras, y luego, a las 10.30 horas, se reunirá con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

    El martes 13, el mandatario republicano sostendrá encuentros clave en la OPE (Oficina del Presidente Electo), comenzando con representantes de las Pymes, sector central para el empleo y la reactivación económica.

    Posteriormente, a las 11.00 horas recibirá al expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, figura relevante del ámbito político internacional y referente del sector conservador europeo. La instancia apunta a reforzar la proyección internacional de Kast y el interés por establecer vínculos con liderazgos afines en materias como democracia, seguridad y economía.

    La jornada finalizará a las 17.00 horas, con una reunión junto a representantes de las asociaciones municipales ACHM, AMUCH y AMUR.

    Más sobre:José Antonio KastJosé María AznarGloria Ana ChevesichAgendaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

    Encerrona en Maipú deja a conductor herido a bala tras resistirse a asalto

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Lo más leído

    1.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    2.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    3.
    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    4.
    Colegio Campanario, la formación escolar según Kast

    Colegio Campanario, la formación escolar según Kast

    5.
    Venezolanos en Chile: quiénes llegaron, cuándo y cómo se han integrado

    Venezolanos en Chile: quiénes llegaron, cuándo y cómo se han integrado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país
    Chile

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Encerrona en Maipú deja a conductor herido a bala tras resistirse a asalto

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca
    Negocios

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles
    Mundo

    Gobierno de Bolivia alcanza acuerdo con principal organización gremial para levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

    Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil