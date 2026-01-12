Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

En la antesala de su futura instalación en La Moneda, el Presidente electo José Antonio Kast iniciará una semana marcada por una intensa agenda institucional y política.

A las 9.00 horas de este lunes, participará en Congreso Futuro en el ex Congreso Nacional, donde dirigirá unas palabras, y luego, a las 10.30 horas, se reunirá con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

El martes 13, el mandatario republicano sostendrá encuentros clave en la OPE (Oficina del Presidente Electo), comenzando con representantes de las Pymes, sector central para el empleo y la reactivación económica.

Posteriormente, a las 11.00 horas recibirá al expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, figura relevante del ámbito político internacional y referente del sector conservador europeo. La instancia apunta a reforzar la proyección internacional de Kast y el interés por establecer vínculos con liderazgos afines en materias como democracia, seguridad y economía.

La jornada finalizará a las 17.00 horas, con una reunión junto a representantes de las asociaciones municipales ACHM, AMUCH y AMUR.