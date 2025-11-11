OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Krassnoff suma 20 años de condena por secuestro calificado de 15 prisioneros políticos y sustracción de dos menores

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    imagen-miguel-krassnoff-127

    La ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por  el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos que pasaron por el centro de detención de Londres 38 entre enero y septiembre de 1974.

    En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

    En la sentencia condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de Osvaldo Andrés Zamorano Silva, Viola del Carmen Todorovic Gallo, Mario Enrique Aguilera Salazar, Silvia Rosa Vergara Rifo, Fredy Fernando Salgado Urriola, René Enrique Altamirano Cornejo, Óscar Waldemar Troncoso Muñoz, Atenas Margarita Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Antonio Houston Dreckmann, René Patricio Lizama Lira, Mario Reinaldo Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes y la sustracción de menores de Mónica Emilia Alvarado Inostroza y Hugo Anselmo Chacaltana Silva.

    En tanto Nelson Alberto Paz Bustamante fue condenado a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Mario Enrique Aguilera Salazar.

    La investigación de la magistrada estableció que la DINA implementó y administró distintos centros de detención clandestinos como el llamado “Cuartel Yucatán”, en calle Londres 38, donde se practicaron de manera sistemática detenciones ilegales, interrogatorios con métodos de tortura física y psicológica, apremios ilegítimos, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas.

    “Se trataba de una organización jerarquizada, en la que existía una cadena de información y mando, mediante la cual los agentes debían reportar a sus superiores las acciones realizadas en cada operativo, de modo que las autoridades de mayor rango tenían conocimiento y control de las prácticas ejecutadas”, se plantea.

    Al mando del llamado grupo Halcón, centrando en la represión de militantes del MIR, Krassnoff, hoy de 79 años, habría sido responsable directo de los crímenes en ese lugar.

    Aparte de su participación en las desapariciones, diversos testimonios lo han sindicado como torturador, entre ellos el del exministro PS Osvaldo Andrade, y se le ubica también en los centros de detención de Villa Grimaldi y José Domingo Cañas.

    En mayo de 2022 se le condenó por el homicidio calificado de Miguel Enríquez.

    Más recientemente, en febrero del año pasado, se le condenó por secuestro de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller.

    También fue condenado por el homicidio calificado del la integrante del MIR, Lumi Videla Moya y el  secuestro calificado de su marido, Sergio Pérez Molin.

    El retirado oficial del Ejército suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 1000 años de cárcel.

    Más sobre:Miguel KrassnoffDD.HH.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”
    Chile

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre
    Negocios

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Problemas para un campeón del mundo: acusan a Andrés Iniesta de estafar a empresarios peruanos

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte