SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Por esos días se tramita en la Corte un recurso de protección que busca impedir al organismo el acceso al sexo registral y la identidad de género de menores de edad que están transicionando en programas del Ministerio de Salud. Lo cierto es que esta discusión ya fue zanjada en tribunales y esta es la respuesta que dio esa vez la mismísima contralora Pérez.

    Por 
    Leslie Ayala
    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que datos de niños trans son para fiscalización “en favor de ellos y del Fisco” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    ¿Qué hace por ley la Contraloría General de la República? Entre otras múltiples cosas: fiscalizar el gasto público. Eso, dicen fuentes conocedoras del caso, es lo que está haciendo el organismo que lidera Dorothy Pérez cuando envió un oficio al Ministerio de Salud (Minsal) en el que solicita la identificación de niños y niñas que están participando de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans.

    La petición de información motivó a un usuario del programa a presentar un recurso de protección el que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de San Miguel, según informó el sitio de 24 horas. En ese mismo acto, en todo caso, el tribunal de alzada se abrió a conocer el fondo de la discusión pero no acogió la Orden de no Innovar presentada en el libelo que buscaba paralizar los efectos del oficio del organismo.

    Hace unos días la Contraloría pidió diez días más a la Corte sanmiguelina para responder. Esto, pese a que ya antes la propia Dorothy Pérez ha contestado a instancias superiores sobre la misma controversia.

    Hace algunas semanas en el tribunal de alzada Antofagasta se libró una disputa judicial idéntica. En esa oportunidad -tal y como es de suponerse ocurrirá en el actual caso-, el ente salió a defender su fiscalización apuntando que la finalidad es revisar si los recursos públicos están siendo bien utilizados o no, con el propósito de cuidar el erario fiscal y también a los propios niños y niñas que participan de esta iniciativa gubernamental.

    Premisa errónea

    La Tercera tuvo acceso a esta respuesta. En este informe, el organismo detalla que “el recurrente parte de la equivocada premisa de que esta Contraloría General divulgará o hará público los datos de los beneficiarios de los programas auditados, lo que es manifiestamente falso”.

    Junto con esto, el ente comandado por la contralora Pérez dio a conocer la finalidad real de esta auditoría. “La actuación de que se trata no recae sobre personas naturales, sino que tiene por objeto auditar la actuación de diversas instituciones públicas que se vinculan con la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans”.

    En dicho informe evacuado al presidente de la Corte de Antofagasta, la Contraloría afirma “con total certeza” que jamás han publicado información de carácter reservada o secreta, “ni tampoco existe situación alguna en que se hubiere filtrado desde esta Entidad de Control data que posea tal carácter”.

    Datos sensibles

    No es la primera vez que Contraloría maneja datos sensibles. En otros informes ha defendido el acceso a información confidencial de, por ejemplo, programas de apoyo a niños y niñas víctimas de delitos sexuales los que también tienen una reserva legal.

    Por tanto ante estas arremetidas, el organismo ha defendido que la petición de datos no constituye una fiscalización “en contra” de los menores de edad que participan en el programa, sino que por el contrario busca resguardar que las prestaciones se hayan otorgado conforme a la ley y a los protocolos vigentes.

    Ante Antofagasta sostuvo ya que el objetivo es verificar “uno a uno” con los pacientes o sus tutores que el servicio público de salud haya entregado las prestaciones “en la oportunidad, calidad y bajo las normas y protocolos” que exige el ordenamiento jurídico.

    ¿Dónde está gastada la plata?

    En ese sentido, la Contraloría defiende que la revisión apunta a constatar que se haya dado cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan la atención de menores, así como que el financiamiento estatal se haya ajustado a derecho.

    Quienes conocen de estos litigios sostienen que por ley el deber de este organismo no se limita a examinar la ejecución financiera de los programas públicos, sino que -conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley N° 10.336)- tiene la obligación de “revisar especialmente si los beneficiarios han sido atendidos en conformidad a la ley en toda su extensión”.

    Para dar un contexto, quienes han participado en fiscalizaciones recuerdan que en auditorías de programas gubernamentales -incluidos aquellos dirigidos a menores de edad- la Contraloría ha detectado en el pasado incumplimientos como atenciones tardías, irregulares o efectuadas sin respetar los protocolos normativos y técnicos, así como cobros al Fisco por prestaciones que no cumplen el estándar legal.

    En ese marco es que el organismo responderá a la Corte que la revisión busca precisamente prevenir eventuales vulneraciones de derechos y resguardar el correcto uso de recursos públicos.

    Con todo, ahora será la Corte de San Miguel la que deberá resolver si la actuación del ente contralor se ajusta a derecho o si, por el contrario, la solicitud de antecedentes constituye una vulneración a la ley de protección de datos y/o de garantías constitucionales.

    Más sobre:ContraloríaDorothy PérezMinisterio de SaludContraloría General de la RepúblicaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Frank Sauerbaum, Ricardo Toro y los otros nombres con los que Claudio Alvarado llegará a Interior

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York