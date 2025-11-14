OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    La estilista Isabel Parra afirmó ante el OS-7 de Carabineros que la removida ministra de la Corte Suprema visitaba hasta dos veces por semana su local. Su testimonio refuta lo que habían dicho los persecutores de que el 4 de julio de 2023 habría ido a la oficina de Vargas y Lagos a retirar el dinero de una supuesta coima.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    José Carvajal Vega
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Siete jornadas de formalización ya han pasado en la causa de la denominada trama bielorrusa, en la cual se indagan presuntos delitos de cohecho y lavado de activos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco.

    Entre los antecedentes expuestos por la Fiscalía para imputar a Vargas, Lagos y Migueles está la información telefónica recogida a los imputados, lo que ha permitido posicionar a Migueles y a la propia Vivanco en el sector del estudio Lagos, Vargas & Silber Abogados, el cual se encuentra en el Barrio El Golf en Las Condes.

    Según la investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, aquello explicaría que la exministra del máximo tribunal y su pareja fueron hasta las oficinas de los abogados al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec para recibir poco más de US$ 15.000 por el voto favorable en la millonaria causa contra Codelco.

    Pero la defensa de Migueles sostiene que la exministra iba al Barrio El Golf frecuentemente porque ahí tiene un departamento y porque está su peluquera. Por lo mismo, le pidieron a la Fiscalía que tomara declaración a la mujer, quien ante el OS-7 de Carabineros confirmó esa versión, lo que podría derribar una parte de la tesis del Ministerio Público.

    La peluquera ante el OS-7

    El 13 de noviembre los funcionarios de Carabineros concurrieron hasta el salón unisex Isabella, para tomar declaración a la propietaria del lugar, quien atiende a Vivanco. Se trata de Isabel de las Mercedes Parra Silva, dueña de la peluquería ubicada en la calle San Crescente en Las Condes.

    El relato de la estilista, al cual tuvo acceso La Tercera, comienza con detalles de la vida profesional de Parra, quien afirma que realiza ese oficio desde hace 17 años. En ese contexto, sostiene que “conozco a Ángela Vivanco Martínez, quien viene a mi salón desde hace muchos años, para ser más específica, alrededor de 10 años, cuando vivía en un departamento de calle Napoleón”.

    “Quiero precisar que ella es una cliente habitual y se atiende exclusivamente conmigo desde que nos conocimos. Ella venía una vez a la semana aproximadamente y cuando fue ministra venia como dos veces a la semana, previa coordinación por la aplicación WhatsApp y a veces por llamado, cuando me decía que andaba por acá o a veces cuando venía del trabajo”, agregó.

    Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    Los funcionarios de Carabineros le consultaron respecto a si tenía los registros de los mensajes en los que la exministra le pedía horas para arreglarse.

    Sobre los detalles del servicio que prestaba, Parra sostuvo que le hacía “peinados y tratamientos capilares. Normalmente estos procedimientos no superaban los 30 minutos y posteriormente se retiraba. Ángela es una mujer muy reservada, dialogaba muy poco cuando venía, casi siempre estaba chequeando su celular, no era una mujer que se quedara conversando con nosotros después de la sesión. Por lo que sé, ella se realiza en otro salón de belleza los tratamientos de tinturas y mechas, ese tipo de tratamientos tardan mucho más tiempo”.

    ”Cuando le hacía tratamientos capilares más peinados le cobraba $65.000, y cuando le hacía sólo peinados le cobraba $23.000. Ella siempre me pagó en dinero en efectivo. En este contexto debo ser sincera, yo no siempre le emitía boletas por los servicios que le prestaba, por lo tanto, no podría aportar esa información", testificó especificando que Migueles también asistía al mismo salón para “hacerse los pies”.

    El mensaje clave

    Según la Fiscalía, Vivanco habría ido a recibir el pago de más de 15 mil dólares a las oficinas de Lagos y Vargas el 4 de julio del 2023. Sin embargo, la declaración de la peluquera derribaría parte de la tesis de la Fiscalía, dado que según expuso ante los investigadores, ese día ella tenía hora en el salón de belleza.

    “Tengo un registro en el cual Ángela me solicitó una hora para las 16:15 horas de ese día”, se lee en su declaración. Seguido de aquello, expuso a los policías los mensajes en su WhatsApp que confirman su versión, los que también entregó a los investigadores.

    Esos mensajes decían:

    Vivanco: Isabelita cómo estás? Me podrías peinar tipo 16:15.

    Parra: Super querida!! Nos vemos.

    Vivanco: Gracias linda.

    Previo a que la policía uniformada tomara declaración a Parra, la defensa de Migueles había expuesto ante el tribunal un documento firmado por la peluquera en el que daba cuenta que Vivanco era clienta habitual al igual que su pareja. Ese documento sirvió para requerir el testimonio extenso de parte de la estilista.

    Según detalló Parra ante la policía uniformada, el 7 de noviembre -día en que comenzó la formalización-, la exministra Vivanco la contactó a través de WhatsApp para manifestarle "que necesitaba un favor y si me podía llamar, instancia en la cual le dije que no había inconvenientes”.

    “Posteriormente, alrededor de las 18:28 horas nos comunicamos por la misma aplicación, momentos en los cuales me solicitó firmar un papel en el que señalaba que ella era cliente habitual, a lo que yo accedí, puesto que no puedo negar que ella es mi cliente. Eso sí, debo precisar que el documento fue redactado por ella y yo lo firmé el sábado alrededor de las 13:00 horas”, agregó.

    En específico, la estilista afirmó que ese día la exmagistrada “vino sólo a obtener mi firma y luego se retiró. También quiero agregar que el documento me lo pidió para ella, sin embargo, también agregó a su pareja Gonzalo Migueles, por lo que no me quedó otra que firmarlo, ya que como señalé también vino en algunas oportunidades”.

    Según los pantallazos entregados por la peluquera, decían lo siguiente:

    Vivanco: Hola Isabelita necesito pedirte un favor! Te puedo llamar más tarde?

    Parra: Hola preciosa. Encantada estimada!! A la hora que tu desee ningún problema, yo encantada.

    Vivanco: Voy para allá Isabelita.

    Parra: -Hace una llamada a Vivanco-.

    Vivanco: Isabelita no te olvides de mandarme tu nombre completo y tu número de carnet porfis.

