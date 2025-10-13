La desconocida declaración de una concejala de La Florida que fue testigo de la muerte de joven con esquizofrenia en mall

El 15 de septiembre la concejala de La Florida Martina Díaz (Partido Republicano) y una asistente suya, Elizabeth Romero, fueron a almorzar al Mall Plaza Vespucio. Sin quererlo, cuando eran cerca de las 16.00, mientras transitaban por los alrededores del centro comercial, se transformaron en testigos de un hecho que hoy está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Fue ese día cuando Rolando Segovia, joven de 27 años que padecía esquizofrenia y quien acompañaba a su madre en un trámite, terminó fallecido tras ser reducido por un grupo de guardias. Según el relato de la madre, Segovia se descompensó tras escuchar un fuerte ruido en puerta de una sucursal del BancoEstado. En ese estado, agredió a un adulto mayor, quien terminó en el suelo.

Fue tras esa agresión que se originó una serie de situaciones que llevaron a que los guardias buscaran reducir a Segovia, quien, según los testimonios de los guardias, agredió a un par de vigilantes y a otro joven que se movilizaba en moto. Segovia perdió la vida esposado en el piso con al menos cinco guardias rodeándolo. Según el informe de la autopsia, la causa de muerte fue asfixia .

Declaración de secretaria municipal

En la comisaría de Carabineros, la secretaria municipal Elizabeth Romero relató que solo un guardia intentó calmar a Segovia. También le dijo a la policía que dos de ellos se subieron encima de la víctima : “Cuando transitábamos por la entrada de Serafín Zamora, frente al BancoEstado, observamos que un grupo de guardias, cerca de ocho aproximadamente, estaban reduciendo a una persona de sexo masculino, quien era de contextura gruesa y bastante alto, además tenía su cabello largo, logrando observar que lo tiraron al suelo (...). En ese momento Rolando comenzó a gritar: ‘C omunistas cul...’, además de otros improperios, a lo que los guardias también le gritaban palabras groseras mientras lo estaban reduciendo" .

“Mientras duró esta situación, en que lo tenían reducido, boca abajo, lo que se prolongó por unos 10 a 15 minutos, pude advertir que dos del total de los guardias se subieron encima del joven, con todo el peso de su cuerpo , además, varios lo agredieron con golpes de pie, e incluso recuerdo que iba pasando un motorista particular, que vestía todo de negro y al parecer era extranjero. Según pude escuchar por las palabras que dijo 'mamahuevo’, quien le pegó a Rolando con su casco de la moto en la cabeza, haciéndole un corte cerca de la frente", dice parte de su declaración, según pudo conocer La Tercera.

Así las cosas, Romero agregó: “Mientras el fallecido seguía en decúbito ventral, la mamá fue a ver cómo estaba la persona a la cual su hijo había agredido anteriormente, observando que el joven dejó de gritar, viendo que el color de su cara se tornó muy pálido “.

“En el transcurso de esta situación ningún guardia le practicó maniobras de reanimación al joven ”, agregó Romero.

La secretaria municipal entregó otros elementos a los policías: “Puedo indicar que mientras reducían al joven en el suelo había tres guardias que a lo menos estaban en la parte superior del joven , es decir cabeza y espalda, aunque el que estaba situado en la región de la cabeza no ejercía fuerza directa sobre él, sino que circulaba caminando mientras esta acción ocurría. Los otros dos guardias que estaban en la zona de la espalda ejercían una presión permanente , aunque no pude ver que le presionaran su región cervical específicamente con las manos, sí podría decir que vi que le pusieron la rodilla en esa zona”.

“Además, debo hacer presente que estas dos personas que presionaba su región dorsal le impedían levantar su cabeza, golpeándola sobre el piso de pavimento”, agregó.

Declaración de concejala

Por su lado, la concejala Díaz señaló que la reducción de los guardias duró entre 8 y 10 minutos: “Al transcurrir ese tiempo la persona reducida de pronto dejó de moverse y de inmediato mi asistente llamó por teléfono a la directora de Seguridad de la Municipalidad de La Florida”.

Posteriormente llegó un funcionario de salud a prestar ayuda. “Presuntamente era de Integramédica, quien al llegar al lugar comenzó a realizar reanimación cardiaca a la víctima; sin embargo, igual me pareció extraño porque estaba apoyado, prácticamente sentado encima del abdomen del sujeto . Esto duró aproximadamente más de tres minutos”, se lee en su declaración.

La concejala señaló que en la Comisaría de La Florida, a eso de las 20.00, se topó con dos guardias que llegaron a prestar testimonio. Ahí dijo sentirse amedrentada por uno de ellos: “Estaban dos guardias de seguridad declarando, llamándome la atención uno de ellos, siendo este de tez blanca y calvo, muy delgado y entre 1.75 y 1.80 centímetros de altura, a quien vi demasiado alegre y muy poco atento a la situación ocurrida , sintiéndome igual un poco intimidada porque en un momento nos miraba fijamente. Aunque debo decir que nunca nos dijo nada de manera directa”.

Por último, la funcionaria municipal dijo que uno de los guardias, “cuando procedía a la reducción de la víctima, y pese a ya estar con las pulseras puestas en las manos, igual le empujó la cabeza hacia abajo y (Segovia) se golpeó con el suelo. Además, cuando estaban controlándolo, eran por lo menos tres guardias, uno a cada lado y otro encima de él, oportunidad en que claramente ejercían mucha fuerza para sostenerlo”.

Eso sí, Díaz afirmó que no podía manifestar “concretamente que lo estaban ahorcando o presionando con fuerza en la zona del cuello , ya que todo fue demasiado rápido en tiempo y estaba más preocupada de su madre”.

Pese a que el investigación ha ido avanzando, desde la Fiscalía Oriente informaron que el caso sigue sin imputados.