“La red asistencial está funcionando al 100%”: Subsecretario Martorell resalta capacidad hospitalaria durante Fiestas Patrias

En el contexto de estos cuatro días de celebraciones de Fiestas Patrias, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, señaló este sábado que el sistema hospitalario de nuestro país “ está funcionando al 100% ” para cubrir las eventuales urgencias médicas.

En una entrevista a Radio Bío Bío, Martorell detalló que “son doscientos hospitales en todo el país los que tienen servicios de urgencias 24-7, esos están funcionando. Adicional a eso se suman todos los centros de atención primaria, los SAPU. También están los SAPU que son un poco más avanzados, que son los SAR. Y esos también son unos trescientos más que se agregan en distintos puntos del país”.

Resaltando el funcionamiento de los distintos servicios, señaló que aquello “permite aliviar también para las causas más leves situaciones como resfríos, que también siguen habiendo, por supuesto, cuadros respiratorios”.

Además de lo anterior, también mostró su preocupación respecto a situaciones vinculadas a la salud mental. Respecto a estos últimos pacientes, mencionó que son atendidos, pero “no siempre con la velocidad que uno quisiera”.

“Nosotros estamos trabajando por supuesto para aumentar la cantidad de especialistas en salud mental y tener una mejor respuesta a esto. Tenemos avanzados algunos proyectos de salud digital también para apoyar en esa solución. Es bueno que sepan las personas que se enfrentan a estas situaciones que va a haber una espera, pero que mientras tanto quedan igual resguardados en los servicios de urgencia estas personas”, detalló.