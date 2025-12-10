VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    El Dicasterio para la Doctrina de la Fe dejó sin efecto las sanciones canónicas que habían sido impuestas sobre el religioso tras denuncias de abuso sexual.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto Juan Farias / Diario La Tercera

    A través de un comunicado, el sacerdote Felipe Berríos valoró la resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), que determinó dejar sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús que se habían impuesto al religioso.

    Tras denuncias por abuso sexual en 2022, la orden religiosa inició una investigación y posteriormente dispuso la realización de un proceso administrativo penal, el que concluyó que habrían sido ocho las víctimas de Berríos.

    De esa forma, al religioso se le prohibió el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años. Además, la congregación religiosa zanjó su expulsión de la Compañía de Jesús.

    Ante esta situación, Berríos apeló al DDF y la entidad falló a su favor y dejó sin efecto las sanciones.

    En ese contexto, Berríos expuso que lleva “más de 3 años cargando con el estigma de haber cometido delitos de connotación sexual que nunca cometí“.

    “Llevo más de tres años siendo públicamente acusado y sufriendo una persecución implacable que ha significado un daño reputacional enorme para mí y para quienes valientemente creyeron en mi palabra y en mi inocencia. Llevo más de tres años siendo atacado sin piedad por la Fundación para la Confianza y sin misericordia por la propia Compañía de Jesús", acusó.

    En ese sentido, señaló que “tras vivir un proceso de profundo dolor, de soledad, de reflexión, de humilde trabajo pastoral en La Chimba y de oración, la verdad me ha hecho libre“.

    “El Vaticano, a través de un Decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fechado el 22 de octubre de este año y que me ha sido comunicado recién ayer, me ha liberado de toda responsabilidad respecto de los hechos por los que se me acusó y fui condenado por la Compañía de Jesús", sostuvo.

    Berríos aseguró que “como hombre de fe”, seguirá “guiando” su vida “bajo los principios de Jesús al modo de San Ignacio de Loyola”.

    “Y continuaré poniendo en práctica su palabra ahí donde me necesiten, tal como lo vengo haciendo desde mis 20 años en que entré a la Compañía de Jesús y más ahora que este Decreto me rehabilita para el ejercicio del sacerdocio”, indicó.

    Junto con ello, remarcó: “Reitero que soy una persona que cree en la Justicia, por ello me autodenuncié para ser investigado transparentemente por los tribunales nacionales, que también me sobreseyeron definitivamente en dos ocasiones determinando no solo que las imputaciones que se me formularon estaban prescritas, sino que no eran constitutivas de delito ni se encontraban suficientemente fundadas, desacreditando así cualquier interpretación antojadiza de los hechos”.

    En ese sentido, Berríos hizo un llamado a que “los delitos de connotación sexual, por su gravedad, sean siempre denunciados, investigados con rigor, con seriedad, con apego a la ley y sin farandulización”.

    El sacerdote acusó que en su caso “ha ocurrido todo lo contrario y el prejuzgamiento y la obcecación han sido feroces, tanto así que la Compañía de Jesús, que fue mi casa por décadas, incluso hoy ante la evidencia irrefutable de mi inocencia persiste empecinadamente en sancionarme por cualquier vía”.

    Felipe BerríosVaticanoDicasterio para la Doctrina de la Fe

