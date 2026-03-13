Kast y los indultos particulares: de “no está en mi programa” a “voy a usar esa facultad”

“Los únicos que han perdonado a abusadores, los únicos que han indultado a terroristas y delincuentes son los del gobierno de Gabriel Boric. Nuestro programa de gobierno no considera ningún indulto, jamás indultaríamos a alguien que cometa algún delito de ese tipo“.

Esas palabras pertenecen al actual presidente José Antonio Kast, quien las dijo cuando aún era candidato, el pasado 9 de diciembre, minutos antes del debate de Anatel, tras la polémica generada por el diputado republicano José Carlos Meza, quien planteó que la conmutación de penas para enfermos terminales debería aplicarse incluso a condenados por abusos sexuales contra menores.

Luego, en el debate fue nuevamente consultado sobre si podría afirmar que habría algún tipo de indulto humanitario que eventualmente podría incluir a violadores de derechos humanos.

“Los únicos que le han dado pensiones de gracia a pedófilos son ellos (gobierno de Gabriel Boric). En esas pensiones masivas que dieron para los héroes del estallido había personas que tenían material pornográfico, gente que había cometido delitos. Liberaron a uno que lo pillaron de nuevo cometiendo un delito. Liberaron a un terrorista. ¿Quiénes son los únicos que han protegido a abusadores? Ellos. Ahí tienen al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy procesado por abusador. Entonces, que ellos saquen una frase de aquí y digan ´tú vas a liberar´, no. Además, no está en el programa, no lo vamos a hacer. Y no se preocupe, Jeannette Jara, todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel" respondió.

En ese mismo debate agregó que en caso de ganar sí aplicaría criterios humanitarios: “Parece que nunca escuchó al juez Baltasar Garzón, que dice que nadie merece morir en la cárcel. Claro, si hay una persona que no tiene conciencia, no sabe dónde está, ¿lo va a dejar ahí preso”.

Varios meses después, la posición que dio Kast como candidato comenzó a tener los primeros matices. Durante la noche del jueves el Jefe de Estado dio su primera ronda de entrevistas en la televisión.

Fue en ese contexto que el Mandatario, consultado por este tema, aseguró que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Según explicó en entrevista con Canal 13, no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una línea de revisión “caso a caso”. Según detalló, el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

También añadió que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”.

Análisis caso a caso

Las palabras de Kast abrieron la puerta a que los indultos particulares beneficien a uniformados -de Carabineros o las Fuerzas Armadas- que están en la cárcel condenados por hechos ocurridos -delitos como violencia innecesaria, apremios ilegítimos o tortura- durante el estallido social.

Una de las opciones es que sea el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, -quien está condenado a una pena de 15 años de presidio efectivo, por el delito de violencia innecesaria causando muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves- sería uno de los condenados indultados por el Presidente.

Durante esta jornada fue la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien abordó el tema. La ministra de la Segegob comentó que el Presidente ya se encuentra trabajando en la concesión de indultos para efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

“ Estos casos particulares que se están revisando precisamente en el marco del estallido de octubre de 2019 y posterior en un contexto de violencia que no habíamos vivido en nuestro país, requiere una revisión exhaustiva caso a caso que el Presidente va a revisar y dará a conocer en su momento”, dijo Sedini.

Consultada sobre si ya hay algún indulto definido, contestó que “los casos, cuando estén determinados, se darán a conocer vía canales formales”.

La vocera además fue consultada sobre en qué se diferenciarían estos indultos a los que otorgó el expresidente Gabriel Boric. “Durante la campaña, el Presidente Kast dijo que iba a evaluar esta situación, iba a evaluar casos, porque en el contexto de violencia se requiere revisar y se requiere actuar con justicia”, comentó la ministra.