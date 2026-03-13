Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, se refirió al anuncio que realizó ayer el Presidente José Antonio Kast respecto de que ya se encuentra trabajando en la concesión de indultos para efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

En concreto, Sedini sostuvo que “estos casos particulares que se están revisando precisamente en el marco del estallido de octubre del 2019 y posterior en un contexto de violencia que no habíamos vivido en nuestro país, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el Presidente va a revisar y dará a conocer en su momento”.

Consultada sobre si ya hay algún indulto definido, contestó: “Los casos, cuando estén determinados, se darán a conocer vía canales formales”.

Requerida sobre en qué se diferenciarían estos indultos a los que otorgó el expresidente Gabriel Boric, dijo: “Durante la campaña, el Presidente Kast dijo que iba a evaluar esta situación, iba a evaluar casos, porque en el contexto de violencia se requiere revisar y se requiere actuar con justicia”.

“El Presidente revisará los casos y se dará a conocer las determinaciones que tome en su momento”, repitió.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Inmigración irregular

Por otro lado, la vocera también abordó las primeras medidas que tomará el nuevo gobierno para combatir la inmigración irregular.

“En la zona norte se va a generar un despliegue militar, se va a generar infraestructura de barreras, como ayer el Presidente destacó la zanja y otro tipo de estructuras, además de tecnología y comunicación específica para mejorar la información que recibimos y bloquear la entrada irregular de los distintos pasos que existen, que están alterando el tráfico en esa zona”, sostuvo.

“Hay una serie de estructuras que se están determinando, pueden ser muros, pueden ser zanjas. En la zona norte tenemos muchos ministerios que están involucrados, en la sincronía de cómo vamos a realizar el Plan Escudo Fronterizo. Eso implica que Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, de Seguridad Pública y Bienes Nacionales estarán integrando el plan completo y muchos de esos ministros se verán en terreno en el norte”, añadió.

Viajes del Presidente

Sedini también informó sobre los viajes que tendrá el Presidente Kast en los próximos días.

“El Presidente visitará el sur de nuestro país, el norte y la zona central. Acompañará a todos los chilenos en estos procesos que nosotros estamos priorizando en la agenda presidencial, en las agendas ministeriales y sectoriales”, aseveró.

“En varios de estos viajes, muchos ministros estaremos acompañando al Presidente en las distintas regiones, precisamente para entregarle la información a los ciudadanos, y también para que puedan ver las señales de que estamos actuando, que estamos ejerciendo nuestra labor de acompañar a las personas y encontrar soluciones a las emergencias que nos hemos propuesto como prioridades de los primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast”, añadió.