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    Lanza internacional y con redes en la zona sur de la Región Metropolitana: el prontuario que arrastra el Indio Juan

    El imputado que planeaba atacar al alcalde de San Bernardo tuvo un pasado vinculado a robos en el extranjero. Según fuentes policiales, registra pasos por Alemania, Inglaterra, España, Italia, Suiza, Brasil y Uruguay.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Juan Flores Valenzuela

    Mientras que Juan Flores Sepúlveda, “el Indio Juan”, volvió a cumplir su condena a la ex Penitenciaría, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) continuaron este miércoles con las diligencias para dar con la banda que estuvo detrás del plan que buscaba dar muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS).

    La pretensión quedó al descubierto el martes luego de que se conociera que Flores había sido detenido en el marco de una investigación de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, que tenía como centro de un supuesto ataque al jefe comunal y que, incluso, tenía fecha tope: se ejecutaría antes del 17 de septiembre.

    Sin embargo, a la espera de reunir nuevos antecedentes sobre el ataque, el martes el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, no formalizó por estos hechos a Flores y solo se controló su detención para que volviera a ingresar a la cárcel a cumplir su cadena perpetua por el femicidio de su expareja.

    Dar con el resto de la agrupación es clave para los investigadores en torno a la búsqueda de cuál era la motivación. De acuerdo a fuentes del caso, el imputado se involucró con una banda dedicada al tráfico de drogas con la que empezaron a planear el ataque con la finalidad de “neutralizar” a White.

    Lanza internacional

    Quienes conocen de la investigación sostienen que Flores se asoció con una de las bandas de renombre que se movilizan en dos sectores de San Bernardo.

    Uno de los focos de interés que surge de esos territorios corresponde a delincuentes que se mueven por el sector de Santa Rosa de Lima, justamente uno de los puntos que aparecen mencionados en la investigación. En esa zona ya existen bandas que han sufrido golpes hace unas semanas cuando, por ejemplo, la PDI desbarató redes de estos criminales.

    Es en ese seguimiento que la PDI ha ido reconstruyendo qué hizo Flores en sus días de prófugo. Una de las acciones que ya descartaron es que saliera del país. El antecedente es relevante dado que el giro delictual del Indio Juan, incluso reconocido por su propio entorno, es que antes de que cometiera el femicidio por el que terminó en la cárcel era reconocido por ser lanza internacional.

    Fuentes que saben de su prontuario revelan que Flores salía recurrentemente a robar a países de Europa, lo que también hacía en naciones de esta región. Iba y volvía. En ese sentido, lo que sí hizo para no ser descubierto fue moverse por domicilios principalmente de la zona sur de la capital. En específico, se movió por San Ramón y La Pintana, entre casas de amigos y familiares, para mantenerse a resguardo.

    Según quienes conocen de su pasado, se movió ejerciendo robos por Alemania, Inglaterra, España, Italia, Suiza, Brasil y Uruguay.

    Otra línea investigativa que lleva adelante el Ministerio Público está vinculada al comercio ambulante. En ese sentido, Flores tendría vínculos con comerciantes y habría buscado atacar al jefe comunal por los trabajos de despeje de ese tipo de comercio que White ha realizado en algunos puntos de la comuna.

    Más sobre:Indio JuanJuan FloresPDIFiscalía Occidente

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