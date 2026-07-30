Las cifras del gobierno para sustentar su relato de seguridad y combatir la embestida de la exministra Vallejo

La exvocera Camila Vallejo (PC) pasó a la primera línea política luego de que decidiera intervenir en el debate público y criticar la gestión del gobierno del Presidente José Antonio Kast en uno de los temas más relevantes para la actual administración: la seguridad pública.

En el podcast conducido por Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, la exministra calificó como una “gran estafa” la promesa de Kast de poner freno a la delincuencia.

“ Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad . Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (...) iban a bajar drásticamente los homicidios. Lo que vimos ahí fue más bien improvisación“, sostuvo la militante del PC.

Vallejo recordó que el anuncio de recorte fiscal realizado por el actual gobierno, afectaba incluso -de manera inicial- a la cartera de Seguridad Pública, lo que luego debió revertirse.

“Esa fue una primera improvisación. Lo segundo fue cuando reconocen que no hay un plan y que van a seguir implementando la política macro del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado”, añadió.

La exvocera dijo creer que “la promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, agregó.

Sus dichos rápidamente fueron contrarrestados por gobierno. Por ejemplo, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, comentó que los dichos de Vallejo se alejaban de la evidencia.

“Me llamó la atención las declaraciones de la vocera, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa. Una cosa es que uno esté en la oposición y quiera criticar al gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos“, retrucó en entrevista con radio Pauta.

Las cifras que maneja el gobierno

Los dichos de Giannini apuntaron a una serie de cifras que se manejan al interior del Ejecutivo y que apuntan a que las tendencias en los delitos más apremiantes van a la baja. Una tendencia que, en todo caso, fue heredada de la administración pasada del expresidente Gabriel Boric.

Fuentes de gobierno afirman que los datos del período “respaldan el cumplimiento del compromiso de orden público y seguridad”, ya que los homicidios, los delitos violentos y los eventos de violencia han caído de forma simultánea y a la vez el gobierno ha intensificado la presencial policial y el control de las fronteras.

Por ejemplo en materia de homicidios consumados, en el Ejecutivo destacan que van 472 víctimas al 19 de julio de 2026. Eso significa 101 víctimas menos -baja del 17,6%- que en el mismo período 2025 y 241 menos que en 2022, es decir, una baja del 33,8%.

Respecto de los robos violentos, la cifra ha disminuido casi un 12% a nivel nacional. Al hacer doble click en dicha cifra, se observa que la baja es de casi el 20% en robos violentos de vehículo y del 17% en robos con violencia o intimidación.

En el Ejecutivo también destacan que los delitos contra la vida y la integridad de las personas están retrocediendo. En violaciones, hay 260 casos menos y respecto de lesiones graves o gravísimas hay 160 casos menos.

Las incautaciones de droga, al 19 de julio, han alcanzado un 61% más que en igual período de 2025. Otro de los temas que es bien visto por el gobierno es lo que está pasando en la Macrozona Sur. Ahí cuentan que los eventos de violencia bajaron un 17%, es decir, de 190 a 157 casos, con foco en las provincias bajo estado de excepción.

Otro de los asuntos que más le interesa al gobierno es lo que pueda ocurrir en el frente migratorio. En ese sentido en el Ejecutivo comentan que han reportado que los ingresos irregulares llegaron a 1.168, una caída del 86% respecto de igual período en 2025 y del 95% frente a 2022.

La misma tendencia han visto en temas de orden público donde los eventos a la misma fecha han caído casi un 10%. Si bien hay algunos temas en donde sí registran alzas -como delitos por ley de drogas o ley de armas- a juicio del gobierno eso no refleja mayor criminalidad, sino que son fruto del aumento en los procedimientos y detenciones policiales.