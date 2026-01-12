Las definiciones y los episodios que han marcado la carrera de May Chomali, futura ministra de Salud de Kast

A ocho días del plazo autoimpuesto por el presidente electo José Antonio Kast para anunciar el futuro gabinete, poco a poco los equipos, tanto del futuro mandatario como los de quienes serán ministros, han ido confirmando extraoficialmente algunos nombres. Este es el caso de May Chomali, elegida para ser la próxima ministra de Salud.

Aunque en la esfera política su nombre pasaba inadvertido, en el mundo de la salud sí era una figura conocida. Ha transitado entre el sistema público y el privado, pero, según su entorno, lo que más la define es que en el último tiempo se ha dedicado al mundo digital y para a partir de ahí abordar su área de trabajo.

De hecho, en los últimos años Chomali se ha perfilado como una figura importante en las transformaciones digitales de salud, donde ha estado abocada hasta ahora: es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), una corporación sin fines de lucro conformada por las universidades de Chile, Católica, de Valparaíso, de Talca y de Concepción, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

En ese contexto, la innovación en salud aparece como el sello que Chomali podría imprimir en el Minsal. No solo es su trabajo actual, sino que es una visión personal que incluso se ha encargado de dejar por escrito en columnas de opinión, entrevistas y seminarios.

El pasado 17 de diciembre, consultada en una entrevista del CENS sobre por qué la salud digital es hoy una necesidad para el país, aseguró que “porque muchos de los problemas estructurales del sistema no se pueden entender bien y, por ende, actuar en consecuencia, sin información oportuna y de calidad. No es posible gestionar mejor los tiempos de espera, mejorar la continuidad del cuidado o avanzar en integración público-privada si los datos no nos acompañan en tiempo y forma. La salud digital no es un complemento. Es una modalidad de atención que puede generar mejoras profundas, que impactan positivamente en la experiencia de las personas y en el trabajo de los equipos de salud".

También es columnista en Radio Cooperativa y el 3 de noviembre escribió sobre propuestas que debiesen considerar los entonces candidatos presidenciales en temas de salud.

Ahí, la hermana del cardenal Fernando Chomali indicó que si se pretendía tener un sistema más justo, equitativo y cercano a las personas, “la salud digital debe ocupar un lugar central en las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país”.

Afirmó que, además del progreso que ha alcanzado Chile, se requiere “voluntad política, mirada de largo plazo y la decisión de instalar como ejes temas como la interoperabilidad de los datos clínicos, la calidad y seguridad de las soluciones tecnológicas, la formación en competencias digitales, el impulso a la innovación y una infraestructura robusta que permita sostener el cambio”.

Desde su entorno indican que uno de sus focos ha estado en las listas de espera, un tema que en su gestión se traducirá en medidas para disminuir los tiempos de atención.

De hecho, en marzo del año pasado, en el contexto de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las listas de espera, Chomali fue una de las invitadas. En la instancia planteó que “la existencia de listas de espera en sí misma no es un problema, ya que los sistemas de salud deben considerar su gestión. Sin embargo, es fundamental garantizar que los tiempos sean razonables y lo más bajos posible, permitiendo que las personas reciban una atención oportuna según la priorización de cada caso”.

Otra definición es su visión sobre la integración de la red asistencial. Gran parte de su trayectoria estuvo en el sistema privado, donde incluso alcanzó cargos de dirección en una clínica. Esa experiencia es leído como una fortaleza por quienes consideran que su paso por el Minsal podría estar marcado por una mayor disposición a las alianzas público-privadas en la gestión sanitaria.

Episodios de su carrera

Aunque en el mundo sanitario la definen como alguien de bajo perfil y muy técnica, hay un episodio de su carrera que la tuvo en el ojo público por meses.

En sus dos décadas en Clínica Las Condes fue directora de Servicios Médicos, directora médica y subdirectora del manejo del Covid 19 en pandemia. Ese período, sin embargo, también quedó atravesado por la crisis que se desató luego de que Manuel Álvarez, oncólogo del recinto, fuera acusado y posteriormente condenado por abuso sexual contra varias pacientes.

De hecho, apenas se supo de la denuncia contra Álvarez, en la CLC se abrió una investigación interna dirigida por Chomali para indagar en las acusaciones que se le imputaban. En ese rol, el 28 de agosto de 2018 él se querelló contra la especialista por falso testimonio en un juicio civil, pero fue sobreseída.

Con todo, renunció al establecimiento luego de que Alejandro Gil asumiera la dirección de la clínica y decidiera respaldar Álvarez.

Los últimos días también ha reflotado su participación en el Colegio Médico cuando asumió como vicepresidenta de la comisión de Verdad y Memoria.

“Quiero invitarlos a que participen contándonos su experiencia personal o la de algún familiar, si es que fueron vulnerados en sus derechos durante el período de la dictadura. Nuestro rol va a ser dar las garantías de que este informe tendrá toda la información que se recopile, ya sea a través de su testimonio como de información documental que se está reuniendo desde distintas fuentes, además de conocer cuál fue el rol del Colegio Médico durante el período en que se vulneraron los derechos humanos” , afirmaba en julio de 2023 en una convocatoria gremial.

Luego, cuando concluyó el trabajo, aseguró durante el evento final que “fue una ceremonia maravillosa. Realmente fue muy emocionante y una le vuelva a tomar el peso y la importancia a este tipo de actividades. Fue un proceso muy doloroso, pero -a la vez- una fuente de aprendizaje increíble. Solo puedo estar agradecida de que el Colegio Médico me haya invitado”.