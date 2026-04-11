Las otras explicaciones de Cariola ante la Fiscalía por la seguidilla de solicitudes que hizo a favor de Emilio Yang

Fue el 2 de diciembre que la entonces diputada Karol Cariola (PC) declaró como imputada en la causa Chinamart y detalló las gestiones que realizó en favor de Bo Yang -también conocido como Emilio Yang- ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).

Pero en dicha instancia también se hizo cargo de otros cuestionamientos que han pesado sobre ella, pues en medio de esta indagatoria también se conocieron mensajes que envió al exalcalde de Independencia Gonzalo Durán (FA), a quien le pidió ayuda por una serie de multas de tránsito que le habían cursado.

“Creo que el mensaje explica por sí mismo, por mi situación en ese momento, ya que iba a sacar mi permiso de circulación y me encontré con multas de más de un millón de pesos de las que no tenía conocimiento. En ese momento me sorprendió esa situación, y lo que quise hacer fue apelar, yo sabía que había un mecanismo, pero nunca lo había hecho, para apelar al juez de Policía Local”, dijo Cariola.

Luego detalló que “no tenía conciencia del monto de la multa acumulada por transitar sin TAG, ya que estaba transitando con pase diario y algunos de ellos los pagué atrasado”.

La senadora agregó que además de la deuda del TAG tenía que pagar multas municipales: “Yo tenía pases diarios atrasados que generaron estas multas, por lo que pensé en hacer una apelación ante el juez de Policía Local”.

Durante la interrogación del Ministerio Público, Cariola hizo un mea culpa: “Creo que fue un error habérselo planteado directamente al alcalde , porque no era la persona encargada, pero pensé que era una forma en que podía llegar al Juzgado de Policía Local y presentar mi apelación. Yo hice esto solo por la magnitud de la deuda que se había generado. En definitiva, no apelé a las multas, porque el propio alcalde me dijo que ahora la instancia era otra, ya no se podía apelar a través del municipio. Ante eso, pagué las multas sin ninguna rebaja. Esta es la misma situación respecto de la municipalidad de Pudahuel, ya que los partes eran por transitar por ambas comunas. En el caso de las multas de Pudahuel también las pagué sin rebaja”.

Visita a La Moneda

La Fiscalía también le preguntó a Cariola por una conversación con Susana González, la exjefa de gabinete de la exvocera de gobierno Camila Vallejo. En esa conversación la senadora hizo gestiones para una visita a La Moneda por parte de una comitiva que era acompañada por Emilio Yang.

“Emilio me preguntó si era posible obtener una visita guiada para una delegación china al palacio de La Moneda. Ante eso lo puse en contacto con la persona encargada que era Susana González, entiendo que se contactaron, pero desconozco si se realizó la visita”, declaró la exdiputada. La senadora agregó que cuando en un mensaje hablaba de “una ministra”, probablemente se refería a Vallejo.

El Ministerio Público continuó con otras gestiones de Cariola. Ahora lo hizo con una comunicación que tuvo con el exministro Nicolás Grau y Nicolás Godoy “para asuntos relacionados con empresas chinas que estaban invirtiendo en Chile y que estaban con ‘problemas complejos’ y con la delegación de empresarios que viajaría a China”.

Sobre eso, Cariola relató lo siguiente: “En el contexto del grupo de amistad con China, yo asumí además en 2023 la presidencia del comité de diálogo político permanente entre la Asamblea Popular de China y el Parlamento chileno, junto al senador Chahuán como vicepresidente. Esta está integrada transversalmente, es bicameral y es una instancia formal, que realiza reuniones semestrales con nuestra contraparte china. Esas reuniones las hemos sostenido vía Zoom y también presencialmente, están formalizadas en el acuerdo marco de relaciones parlamentarias. Cuando tenemos estas reuniones vía Zoom nosotros estamos desde la embajada”.

Luego continuó su relato. “En una de esas reuniones el embajador y también representantes de China nos manifestaron preocupación por problemas que habían tenido empresas chinas que invertían en Chile y nos pidió si podíamos contribuir a generar una reunión con el ministro Grau, en esa fecha ministro de Economía, para tratar temas de inversiones. A su pregunta, desconozco si alguna de esas empresas está vinculada a Emilio Yang. Desconozco si se habrá concretado alguna reunión con el ministro”, se lee en la declaración.

La Fiscalía también le preguntó por qué solicitó incorporar a Emilio Yang a la delegación oficial chilena que viajó a China en 2024. Esto debido a un mensaje en que indicó que había preparado un documento reservado para el expresidente Gabriel Boric.

“He participado varias veces en delegaciones presidenciales tanto en el gobierno de Michelle Bachelet y también del presidente Boric. Como representante del grupo de amistad chileno-chino, me interesaba la delegación del Presidente a China. Yo fui invitada a esa visita y acompañé al Presidente, antes del viaje tuvimos reuniones. En esas delegaciones van parlamentarios, y también se invitan grupos de empresarios, chilenos habitualmente, y a veces empresarios que viven en Chile, pero que son de China. De hecho, el presidente Piñera invitó a empresarios chinos que vivían en Chile. En una de las reuniones, le sugerimos varios parlamentarios al ministro de Relaciones Exteriores que se considerara a los parlamentarios del grupo de amistad, y que además no se invitara solo a grandes empresarios sino también Pymes y también incluir a empresarios chinos que vivieran en Chile”, dijo Cariola.

Luego continuó su relato: “En relación con esto, la conversación con Nicolas Grau y Nicolas Godoy fue porque dentro de las conversaciones informales me dijeron que lo iban a evaluar y como yo conocía a Emilio Yang desde su rol gremial, les sugerí que conversaran con él y que incluso podían invitarlo a la delegación. Emilio no me pidió hacer estas gestiones, yo lo sugerí por el conocimiento que tenía de él y su participación en el gremio. Emilio no fue invitado a la delegación, ya que se comunicó que solo se había invitado a empresarios chilenos. Se consideraron varias pymes, pero todas chilenas”.

El “acuerdo consensual” con Emilio Yang

La Fiscalía le consultó a Cariola por el arriendo que hizo de un departamento que estaba a nombre de un ciudadano chino cercano a Emilio Yang.

Su declaración continuó de la siguiente manera: “Emilio me indicó que el departamento era de un amigo de él, no me dijo el nombre, ahora lo sé, pero por la carpeta de investigación de esta causa. Sobre el arriendo hicimos un contrato verbal con Emilio, es decir, Emilio como intermediario. No hicimos contrato escrito porque parece que el dueño estaba fuera de Chile y Emilio me dijo que bastaba el contrato verbal. El arriendo yo lo pagaba con transferencia electrónica a la cuenta de Emilio, que era la misma cuenta Fanático x Coo. Los gastos comunes los pagaba directamente yo a la administración del edificio, quienes me comunicaban mes a mes vía correo electrónico el monto a pagar”.

En ese departamento, dijo, logró un “acuerdo consensual con Emilio de que el arriendo era $950.000 más gastos comunes”.

Luego vinieron los problemas: “Me cambié y no recuerdo si ese mismo mes o el siguiente, Emilio me informa, muy compungido, que había un error en el monto del departamento, que en realidad el canon de arriendo era $1.150.000 aproximadamente. Yo le indiqué que eso excedía mi rango para arriendo, que era máximo un millón, además que ya me había dado cuenta de que los gastos comunes eran muy altos, de hecho, el último pago fue por más de $600 mil. Cuando Emilio me informa esa situación del error en el monto de arriendo yo le dije que me tenía que respetar el precio. Él me dijo que de todas maneras como él transfería el dinero al dueño, dijo que iba a hablar con el dueño para ver cómo resolver la confusión. Le dije que buscáramos una fórmula para pagar la diferencia que se había generado en el monto de la renta, ya que no podía pagarlo en ese momento. Lo que acordamos fue que se acumulara una deuda que se iba a pagar al final del contrato. Desconozco cuál era el acuerdo de Emilio con el dueño, solo sé cuál era el acuerdo de Emilio conmigo”.

“El contrato no tenía una fecha escrita de término, porque fue verbal , aunque mi primera intención era irme del departamento a fines de 2022 o inicios de 2023. En definitiva, dejé el departamento en marzo de 2025, ya que se alargó por razones personales y profesionales, y por razones objetivas no pude dejar el departamento pese a que prácticamente no lo usaba. Al término del arriendo, en marzo 2025 le dije a Emilio que hiciéramos el cálculo de la deuda, y eso se solucionó a través de mi abogado y el de Emilio. A la deuda se sumaron algunos meses en los cuales por mi desorden financiero se me atrasaron algunas cuotas de los meses, lo que conversé en su momento con Emilio, y le pedí que los sumara al final del contrato. Al final terminé pagando un monto total de $28.145.091, los que pagué a través de un cheque nominativo y cruzado a nombre de Fanáticos x Coo. Ese monto cubría los meses atrasados y el delta del valor original, además de una indemnización por término anticipado del contrato que era de $500.000 aproximadamente”.

Casi al final de la declaración, la Fiscalía le preguntó a la senadora si recibió regalos por parte de Emilio Yang. “Sí. Me regaló un coche de bebé en el marco del baby shower de mi hijo. Envió este regalo a mi casa porque no sabía si iba poder ir a la fiesta, pero hizo llegar el regalo. También me envió ropa de bebé”.