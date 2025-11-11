Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

En la antesala de las elecciones presidenciales de este domingo, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, llegó hasta la Plaza de Maipú para participar en el cierre de campaña de la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, y aprovechar la instancia para referirse a las críticas que la abanderada realizó al gobierno del Presidente Gabriel Boric durante el debate presidencial de anoche.

Al respecto, destacó el desempeño de la exministra y defendió los nuevos cuestionamientos que la candidata hizo del gobierno en televisión -sobre el saludo de Boric a Javier Milei, la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio y el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve- asegurando que fueron planteamientos “naturales y coherentes” dentro del marco de su identidad política.

“La presentación de la candidata el día de ayer fue impecable, fue muy sólida, muy completa y lo que hizo en relación al gobierno fue frente a preguntas muy directas, muy concretas. Así es la vida real, uno tiene una pertenencia, pero también una observación de que hay cosas que haría de una forma distinta”, señaló el timonel comunista.

El dirigente insistió en que las declaraciones de Jara no representaron una ruptura, sino una diferencia política legítima y conocida, vinculada al estilo de conducción de la candidata.

“Yo consideré que era muy correcto y políticamente muy preciso las distancias o diferencias que marcó, que más que diferencias eran observaciones críticas, situaciones conocidas públicamente y que, por lo demás, en cosas como el tema de Manuel Monsalve, Jeannette ya se había pronunciado. Por tanto, no veo nada que no sea una coherencia, una forma muy persistente en pronunciarse frente a los distintos acontecimientos”, agregó.

El timonel del PC también valoró el ambiente que rodea la última actividad de campaña en la Plaza de Maipú, que reúne a centenares de personas y contará con presentaciones de Álvaro Henríquez y Los Pettinellis, Juanito Ayala y la Sonora Cinco Estrellas, entre otros artistas.

En la instancia se espera además la participación de los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic; Quinta Normal, Karina Delfino; y de Pudahuel, Ítalo Bravo, además de otros ediles de la región, concejales, cores, diputados, senadores y candidatos al Parlamento.

“Llegamos a este cierre de campaña con un entusiasmo muy grande, con mucha mística, con una disposición mental de ponerlo todo de aquí al domingo y lograr consumar lo que Chile espera, que es el gran triunfo de Jeannette Jara”, afirmó Carmona.

Asimismo, recalcó que su colectividad es “una parte comprometida dentro de una fuerza mayor”, aludiendo a los nueve partidos y movimientos que integran la coalición Unidad por Chile:

“El Partido Comunista lo hace con una tranquilidad absoluta, con una consecuencia y un nivel de compromiso que nos caracteriza para todas las grandes batallas. No somos el todo, somos una parte, pero es nuestra parte, es nuestra identidad, que se relaciona con otras identidades las cuales también respetamos”.

“Jara será primera en primera vuelta”

Carmona también manifestó su optimismo respecto del resultado electoral, asegurando que las proyecciones internas y los análisis de especialistas apuntan a que la candidata oficialista pasará a segunda vuelta liderando la votación.

“Mis expectativas, que además coinciden con la mirada que tienen distintos especialistas, es que vamos a ganar la primera vuelta, que Jeannette Jara será primera en la primera vuelta. Lo que hay que lograr es que la distancia que se alcance con el segundo lugar tenga la mejor anchura posible, porque eso ayuda a crear condiciones para una segunda vuelta”, señaló.

El timonel comunista cerró su intervención con un llamado a mantener el trabajo territorial en los últimos días de campaña.

“Hemos logrado que a la fecha nadie discuta que Jeannette Jara va a estar en segunda vuelta, que nadie discuta que lo más probable es que sea primera mayoría. Ahora viene el trabajo de hormigas, perseverante, por darlo todo para construir el triunfo en segunda vuelta”, acotó.