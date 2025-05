Lavín Jr. deslinda responsabilidad para zafar de inminente formalización y CDE se querella en su contra por corrupción

No han sido días ni un año fácil para el matrimonio Lavín-Barriga. A la prisión preventiva que hasta hace poco pesaba en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, ahora se suma un complicado escenario judicial para el diputado Joaquín Lavín Infante (ex UDI). Y es que la Fiscalía Oriente, en términos coloquiales, le respira en el oído al parlamentario, quien, además, este viernes recibió una querella por delitos de corrupción de parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Quienes conocen de la investigación penal que afecta a Lavín Jr. y que tiene su base en la presentación de facturas falsas en el Congreso y la sospecha de financiamiento ilegal de su campaña, entre otras conductas ilícitas, sostienen que el Ministerio Público ya cuenta con un cúmulo de antecedentes para fundamentar ante la Corte de Apelaciones de Santiago su desafuero. Esto, con miras a la formalización por fraude al Fisco y lavado de activos, delitos por los que se pediría la prisión preventiva del congresista.

Uno de los últimos movimientos que hay en este expediente judicial es la declaración del imputado Lavín Infante. En 55 páginas, el diputado, cuya oficina del Congreso fue allanada el 29 de octubre del año pasado, desplegó su estrategia de defensa.

Junto con renunciar a su derecho a guardar silencio, desde el inicio de su interrogatorio se desprende que optó por atribuir a sus subalternos responsabilidad en los hechos que investiga la fiscal Constanza Encina, junto a la PDI.

En las primeras preguntas queda huella de la táctica jurídica diseñada por su abogado, Cristóbal Bonacic, y en que se ve salpicado, principalmente, quien fuera durante años un estrecho asesor y coordinador del equipo del diputado. Lavín lo desvinculó el 13 de abril de este año, siendo el personal de apoyo con el sueldo más alto de sus subalternos.

¿Qué rol jugó usted en la campaña a alcaldesa de Maipú de su cónyuge, Cathy Barriga?

Era la campaña de mi señora, entonces traté de ayudarla lo más posible, ella era CORE y había renunciado. Nos ayudamos mutuamente desde la campaña del 2012, en que yo iba de candidato a alcalde por la Municipalidad de Maipú. Siempre nos hemos ayudado mutuamente en nuestras campañas. Es una campaña en donde le costó mucho tomar la decisión para ser candidata, ya que acababa de ser madre de nuestro hijo menor, en el mes de mayo, por lo tanto, fue una campaña difícil, agresiva y muy violenta. Siempre se hacía acompañar de nuestro hijo, por lo que trataba de apoyarla lo máximo posible.

¿Quién es Arnaldo Domínguez? ¿Qué rol jugó en su campaña y en la de Cathy Barriga? ¿Prestaba labores para usted en el Congreso Nacional?

A Arnaldo Domínguez lo conocí en el año 2014, cuando me desempeñaba como parlamentario y él trabajaba en la Municipalidad de Estación Central. Hice algunos cambios en mi equipo a mediados del año 2014 y ahí es cuando él se incorpora a trabajar en mi equipo (...). De a poco él fue ganando terreno en la oficina, siempre tuvo buena disposición, conocía mucho del mundo municipal y público, además tenía buena disposición para este trabajo, que es 24/7 (...). Mantiene un contrato con el Congreso desde fines del año 2014, ya que primero estuvo a honorarios, y luego se le hizo un contrato indefinido.

Una vez que fue electa alcaldesa Barriga, ¿dio usted instrucciones respecto de la organización interna dentro del municipio?

No. Nunca le di instrucciones a ella de cómo debía organizar el municipio. Al abogado jefe de alcaldía o al administrador municipal tampoco. Cathy armó su equipo con las personas que consideró más idóneas en ese minuto, a ninguno de ellos los conocía, ni al Dideco, ni al administrador municipal, ni a ninguna de estas personas llamadas “de confianza”. Yo le recomendé a un par de personas que trabajan conmigo en la oficina para que pudieran apoyarla, sabiendo que ella llegaba a enfrentar un infierno en esa municipalidad, ya que estaba en manos de la izquierda desde el año 1992. Ya le habían dicho en la campaña que le harían la vida imposible, por lo que primero le recomendé a Carlos Fairlie, que era asesor parlamentario mío.

La “lista negra”

En el interrogatorio, la Fiscalía Oriente trató de que Lavín asumiera ser una especie de “alcalde en las sombras” y quien -según la hipótesis instalada por el penalista José Pedro Silva, representante de Tomás Vodanovic (FA)- tendría responsabilidad en muchas de las irregularidades que se cometieron en el periodo a cargo de la exchica Mekano. Entre estas, “listas negras” confeccionadas supuestamente por el parlamentario, de funcionarios públicos que se debían sacar de la primera línea.

Ante estas preguntas, sus respuestas fueron:

¿Instruyó determinados traslados de funcionarios dentro del municipio?

No, como ya le indiqué, nunca instruí ni ordené nada dentro del municipio. Lo que pasa es que cuando Cathy asume, el 2016, es decir, cuando gana la elección, como era diputado del distrito, conocía a muchas personas que trabajaban en el ámbito político de la comuna y muchos de ellos se me acercaron para empezar a contarme una serie de irregularidades que habían ocurrido en la Municipalidad de Maipú, especialmente el último año, de campaña (2016), en particular que muchas personas habían sido contratadas especialmente sólo para la campaña, también de muchos operadores políticos instalados en el municipio, incluso familiares de concejales (habla de una serie de jefes de divisiones municipales que querían ponerse a disposición de su esposa, según él) (...) Son ellos quienes construyeron este listado. Yo recopilé los listados, pero fueron ellos quienes me entregaron esta información, lo cual transmití a Carlos Fairlie. Lo anterior, en consideración de que todos los contratos de honorarios terminan en diciembre.

¿Arnaldo, el todopoderoso?

Más adelante en el interrogatorio se le consulta por facturas que se rindieron al Congreso, como gastos parlamentarios, pero que -según se devela de los testimonios recogidos en la investigación- fueron a saldar deudas de campaña. Al confrontarlo con correos y chats de WhatsApp, Lavín retoma su estrategia ante la fiscal.

¿Todo lo que se rinde en gastos operacionales es responsabilidad de Arnaldo Domínguez, de acuerdo a lo que usted indica?

Todo eso es responsabilidad directa de Arnaldo Domínguez, pero subir la rendición al sistema era labor de la señora Aída. La rendición ha tenido algunos cambios en el tiempo, cuando yo asumí se hacía una especie de collage, donde uno pegaba las facturas y todo lo que se había gastado en el mes. Y eso lo firmaba el parlamentario, y eso se entregaba como rendición. Desde el año 2020 la Cámara instauró un sistema que se llama Asigpar, sistema para la rendición de asignaciones parlamentarias. En mi caso, lo hace la señora Aída, quien es la que se preocupa de recoger todos los gastos que se han hecho en el mes, todo eso no pasa por el parlamentario.

¿Arnaldo no le da cuenta de esas cosas?

No. Él tenía autonomía para eso. Él se tenía que preocupar de absolutamente todo lo relativo al trabajo territorial. Que estuviera el material para imprimir, de si había confort o no en la oficina, es decir, todo eso tiene que funcionar solo. Dentro del personal de apoyo de la Cámara, ellos definen ciertos roles, y está el personal administrativo de apoyo que comprende el chofer, secretaria, y que tiene que estar físicamente en la oficina del Congreso o parlamentaria, y de asesor al Congreso, y que no cumple horario. Así lo define en la asignación parlamentaria. Es decir, todos tienen la misma categoría, pero uno les va asignando tareas específicas para mejor funcionamiento.