Ley de Seguridad Municipal: Leitao dice que esperan pronta aprobación y apunta que “probablemente” las indicaciones que hayan sean menores

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a la ley de seguridad municipal que se encuentra en el Congreso, apuntando que esperan una pronta aprobación del proyecto.

Desde Concepción la subsecretaria se refirió al respecto destacando que el gobierno le puso a ese proyecto discusión inmediata y apuntando que “eso demuestra y releva que para el gobierno es una prioridad poder aprobar ese proyecto, ero los tiempos del parlamento son los tiempos del parlamento”.

“Estuvo seis veces en la lista para ser votado en la sala y no se veía y no se aprobaba hasta que hace una semana atrás se aprobó en general el proyecto en la sala del Senado y luego ahora pasa a la comisión para ser votado en particular y se le dio un plazo de indicaciones de 15 días aproximadamente. Por lo tanto, nosotros esperamos que este proyecto salga prontamente. Creemos que ya no hay más temas. Probablemente las indicaciones que haya serán muy menores, que se aprueben rápidamente para volver”, agregó.

De acuerdo a lo que señaló en la ocasión, el proyecto aún debe volver a la comisión de Hacienda para aprobarlo en una sesión, y luego pasar a la sala del Senado para su votación en particular.

“El gobierno le ha dado absoluta prioridad a este proyecto. Tiene discusión inmediata y vamos a estar disponibles para estar ahí para todas las dudas y temas que haya que resolver para que este proyecto se apruebe lo antes posible”, detalló Leitao.

Hechos de violencia en la región del Biobío

La alcaldesa que se reunió con múltiples alcaldes de la Región del Biobío para abordar los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas señaló que “si bien en la región existe una baja preliminar en el delito de homicidios y en muchas comunas donde incluso no ha habido homicidio en este tiempo, tenemos en algunas comunas de la región algún fenómeno que ha mostrado resistencia a los planes operativos que se han desarrollado”.

Según detalló, “es indispensable desarrollar y fortalecer el trabajo en los grupos ECOH, porque eso significa poder aclarar los hechos que ha habido, y en esto hay sí cifras importantes respecto de cuánto ha sido el aumento en la detención de personas que cometen este tipo de delitos gravosos”, agregando que también resulta necesario abordar el tema de las armas.

“Aquí quiero hacer un llamado también a la ciudadanía respecto de ocupar los canales de denuncias seguros. Nosotros tenemos un número, *4242,sobre el cual se pueden hacer denuncias de personas que utilizan armas, armas que están en los barrios, y aquí el llamado principal es a la ciudadanía“, mencionó.

Por su parte, El delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, apuntó que “hay comunas donde descendió durante el último año la cantidad de crímenes pero tenemos hoy día una situación compleja en el caso de la Ciudad de Concepción y San Pedro de la Paz con respecto a las cifras” .

“Es por eso que es muy relevante que los alcaldes quienes representan a las comunidades locales estén presentes hoy día y se vea todo el trabajo focalizado que se debe seguir desarrollando. Creo que las señales que han transmitido las policías son muy poderosas”, señaló.