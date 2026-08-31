Línea 6 se extiende hacia el poniente: Metro concreta primer encuentro de túneles con futura estación en Lo Errázuriz

La extensión de la Línea 6 avanza y este lunes Metro concretó un nuevo hito: el encuentro de túneles de la estación Cerrillos con la futura estación que estará ubicada en avenida Lo Errázuriz.

Actualmente la extensión hacia el poniente de la línea alcanza el 55% de avance con 2,3 kilómetros de túneles excavados desde cuatro frentes de trabajo.

En concreto, la extensión considera una estación adicional hacia el poniente de la actual estación Cerrillos, en la intersección a Av. Costanera Norte del Ferrocarril con Av. Lo Errázuriz, a través de 3 kilómetros de longitud.

Esta nueva estación beneficiará a 90 mil habitantes de Cerrillos, esto considerando que cuando esté operativa, el tiempo de viaje esperado entre la estación en Av. Lo Errázuriz y la actual estación Los Leones se estima en torno a los 27 minutos.

Se estima en 2028 inicie la marcha blanca de los trenes y su puesta en servicio .

La nueva estación también combinará a futuro con la estación del Tren a Melipilla de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) que unirá Estación Central con Melipilla.

Desde el tren subterráneo aseguran que los sistemas ya se encuentran adjudicados, y durante el 2026 se han iniciado los trabajos previos del sistema de vías y catenarias en el sector de la cola de maniobras que permiten la integración de la extensión Poniente a la Línea 6 existente, mientras que los demás sistemas están en plena ejecución de su ingeniería.

En detalle, la etapa de excavación de piques y galerías y túneles se extenderá con la construcción de 3 kilómetros de túnel, dos piques de ventilación y las galerías de acceso necesarias para la futura estación en Av. Lo Errázuriz.

La extensión de la Línea 6 también considera una estación adicional hacia el oriente. Junto al terminal Los Leones estará una nueva estación en la intersección de Av. Vitacura con Av. Isidora Goyenechea, a través de 1 kilómetro de longitud, donde combinará con la nueva Línea 7.

El presupuesto y avance de esa extensión está integrado al proyecto de Línea 7.