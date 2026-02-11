Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) pidió evacuar el sector Alto El Pucalán de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, por el avance del incendio forestal que se registra en la comuna.

Por tal motivo se resolvió activar el servicio de mensajería SAE, que instruye a la población de la zona afectada para que se alejen de del lugar para resguardar su integridad como la de sus mascotas .

Esto para cuidarlos de la amenaza inminente que presenta el siniestro denominado “La Estancilla”, que obligó a declarar Alerta Roja Comunal en horas de la tarde.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector Alto El Pucalán, en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPREDactivó mensajería #SAE.



— SENAPRED (@Senapred) February 11, 2026

El fuego se encuentra en combate y ha consumido hasta el momento unas 40 hectáreas.

En el lugar se encuentran trabajando 6 compañías del Cuerpo de Bomberos, 6 brigadas de Conaf, 2 técnicos, un analista, 11 aeronaves y un skidder (vehículo forestal articulado) .

Hasta el momento no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna de Puchuncaví.