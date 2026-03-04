Llaman a evacuar sector de Puente Alto por incendio en planta industrial de CMPC

A las 20.38 horas de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el asentamiento Pie Andino, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, ante un incendio estructural que se registra en cercanía de sectores poblados, en las instalaciones de la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC.

Para reforzar la evacuación en terreno, se activó el sistema de mensajería SAE con el fin de instruir a la población a alejarse oportunamente del área de riesgo, junto a sus mascotas.

Como punto de acogida para las personas evacuadas, se habilitó el Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay.

El siniestro, originado en dependencias ubicadas en Avenida Eyzaguirre con calle Nonato Coo, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector suroriente de la capital, lo que alertó a vecinos y transeúntes.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el fuego se habría iniciado en la zona posterior del complejo industrial y se propagó con rapidez debido a la alta carga combustible presente en el lugar.

Según informó la Dirección Regional Metropolitana del organismo, el incendio afecta a fardos de papeles almacenados en el Centro de acopio SOREPA, al interior del recinto industrial.

A raíz de la emergencia, cuatro trabajadores fueron evacuados preventivamente desde el sector comprometido, sin registrarse personas lesionadas hasta el cierre de este reporte.

Asimismo, vecinos del sector reportaron la caida de cenizas en Avenida Camilo Henriquez, a la altura Mall Plaza Tobalaba, en Santa Maria del Peñon, e incluso en Santa Amalia con Jardin Alto, en La Florida.

En el lugar se mantiene un amplio despliegue interinstitucional, con la participación de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto y de las comunas de La Granja, San Ramón, La Pintana, Ñuñoa, San Bernardo, El Bosque, Calera de Tango, Santiago, Buin, San José de Maipo, Quilicura, Conchalí, Huechuraba, Maipú y Cerrillos.

También, realizan labores funcionarios de Carabineros, la Seremi de Salud Metropolitana, personal municipal, provincial y de Senapred, junto a ambulancias SAMU y camiones aljibe de Puente Alto y La Florida.

Las causas del incendio continúan bajo investigación y las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras se desarrollan las labores de control y enfriamiento para evitar rebrotes y la propagación hacia infraestructuras colindantes.