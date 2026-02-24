SUSCRÍBETE
    Nacional

    “Lo peor en política es no tener convicciones”: Sharp arremete contra el gobierno por no defender el proyecto del cable submarino chino

    El exalcalde de Valparaíso reprochó el manejo comunicacional deficiente de La Moneda, advirtiendo que Chile podría perder una oportunidad estratégica clave en conectividad digital.

    Por 
    Roberto Martínez
    JORGE SHARP Dedvi Missene

    El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lanzó duras críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la forma en que enfrentó la controversia generada en torno al proyecto de cable submarino chino, impulsado por la empresa China Mobile, iniciativa que derivó en un conflicto diplomático con Estados Unidos.

    En declaraciones públicas, el reciente excandidato a diputado apuntó directamente a lo que calificó como una ausencia de convicciones políticas por parte del Ejecutivo.

    Lo peor en política es no tener convicciones. Porque tener convicciones permite defender la posición propia y pelear por ella especialmente cuando choca con otros intereses”, afirmó.

    De igual modo, situó el debate en el plano estratégico, asegurando que “el conflicto del cable submarino con China, entre otras cosas, es un ejemplo claro de esto. Porque era obvio que Estados Unidos iba a reclamar”.

    Críticas a la falta de defensa política y comunicacional

    En ese contexto, Sharp enfatizó que, si el gobierno consideraba que el proyecto era beneficioso para el país, debió sostenerlo públicamente frente a las presiones externas.

    “Si el gobierno creyó que era una buena idea -de hecho, sí es una muy buena idea tener ese tipo de conectividad hacia Asia/Pacífico- ¡tenía que defender su posición!, señaló.

    En la misma línea, apuntó contra el Ejecutivo al no explicar ni comunicar adecuadamente la iniciativa, mencionando que “defenderla es explicarla, comunicarla a la ciudadanía, ir a los medios, disputar el relato, interpelar al adversario”.

    Cómo es el cable submarino de Google que unirá Chile con Oceanía

    Según el exjefe comunal, ocurrió exactamente lo contrario.

    El gobierno progresista hizo todo lo contrario. Una vez más, no fue capaz de defender su posición, ni menos explicarla. Quedó presa del juego político que le hizo el embajador estadounidense en Chile y del relato pobrísimo y antipatriota de la derecha local y de Kast”, añadió, aludiendo al impacto político interno que tuvo la controversia.

    También manifestó que el trasfondo del conflicto va más allá del episodio puntual, al remarcar que “lo peor es que el país se pierda una oportunidad única. Y ojo: que la era digital no perdona”, advirtió.

    Finalmente, planteó que la falta de una visión estratégica clara podría tener consecuencias de largo plazo.

    “Si no es Chile será cualquier otro país en América del Sur que tenga más altura y perspectiva estratégica que el progresismo y el gobierno chileno”, puntualizó.

    Una crisis con flancos políticos

    Las críticas de Sharp se suman a cuestionamientos transversales por el manejo del caso desde La Moneda.

    La polémica por el proyecto creció esta jornada luego de que se conociera que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto de concesión el pasado 27 de enero, el cual fue posteriormente anulado tras alertas de seguridad formuladas por la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

    El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    La falta de transparencia inicial respecto de la firma y posterior anulación del decreto involucró también a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al canciller Alberto van Klaveren y al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes en un comienzo sostuvieron que la iniciativa se encontraba solo en etapas preliminares.

    La situación escaló a nivel diplomático luego de que el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, endureciera el tono frente a La Moneda, en un contexto en que Washington manifestó reparos por eventuales riesgos a la seguridad regional asociados al proyecto.

    Cable submarino chinoJorge SharpPresidente BoricGobiernoJuan Carlos MuñozEE.UU.

