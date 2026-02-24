Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

Coquimbo 17 de enero de 2024 S.E el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, informan del resultado del proceso de licitación del primer servicio de buses eléctricos para la conurbación de las comunas de La Serena y Coquimbo, iniciando así la llegada del transporte regulado a la región. Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile

El manejo comunicacional ante la crisis que generó el proyecto de cable submarino chino ha recibido críticas transversales desde el mundo político.

Tanto la oposición como el oficialismo han salido a cuestionar en duros términos la omisión de que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó la concesión que daba luz verde a la iniciativa el pasado 27 de enero. El documento, dos días después, fue anulado ante la alerta entregada por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre eventuales vulnerabilidades a la seguridad nacional.

La firma del decreto y su posterior anulación no había sido transparentada por Muñoz; ni por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; ni por el canciller, Alberto van Klaveren, ni por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ellos, en las versiones iniciales del Ejecutivo, rechazaron las sanciones de Estados Unidos, asegurando que el proyecto de cable submarino de la empresa China Mobile estaba suspendido y en sus etapas iniciales.

Consultado por La Tercera, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aseguró que la firma de la concesión sí fue informada al Presidente Gabriel Boric por el ministro Muñoz tras la alerta de seguridad que recibió de parte de la Subtel, luego una reunión sostenida con un representante de la Embajada de Estados Unidos, horas después de estampar su firma.

“Como en todo tema sensible, el ministro le comunicó al Presidente la alerta que se recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”, dicen en su respuesta.

“El Presidente estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto hasta no tener absoluta claridad sobre el alcance de las alertas”, agregaron desde la cartera que lidera Juan Carlos Muñoz.

Según esa versión, tras el análisis con el Mandatario, el ministro Muñoz anuló el decreto de concesión a China Mobile a la espera de antecedentes solicitados a los organismos de seguridad competentes (EMCO, ANI, ANCI, entre otros).

Recién el lunes en la noche el ministro Muñoz hizo referencia al decreto que firmó y luego anuló. El relato del gobierno hasta entonces insistió en que las sanciones de Estados Unidos no tenían asidero dado que el gobierno no había avanzado en la iniciativa.

En 24 Horas, Muñoz dijo que ese decreto “estaba listo para mandarse a Contraloría. Ya habíamos avanzado bastante y consideramos que, a la luz de los antecedentes que nos hizo llegar la embajada (de Estados Unidos) valía la pena volver atrás”. El ministro planteó esto a solo horas de la publicación de El Mercurio que dio cuenta de esta omisión.

Hasta ahora no hay detalle sobre cuándo el resto de los ministros fue informado del proceso que está encabezando el ministro Muñoz con criterio técnico. Ante las críticas, esta mañana La Moneda desestimó que haya existido ocultamiento de información y salió a respaldar al ministro de Transportes.

Esto lo reforzó el Elizalde en la mañana de este martes, en conversación con radio Duna: “El ministro obviamente nos informó de todos los temas que han hecho referencia pública. Tanto así, que lo hace ayer en una entrevista”.

El proyecto con China Mobile generó una crisis con Estados Unidos, donde rechazaron la iniciativa acusando que esta pone en riesgo la seguridad regional. En ese sentido, desde Washington se revocaron las visas de tres funcionarios del gobierno de Boric: Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen (PC). Junto a eso, el embajador en Chile, Brandon Judd, escaló el conflicto con La Moneda este lunes e incluso amenazó con retirar a Chile del programa de Visa Waiver.

Diseño con flanco de contradicciones

Ante este conflicto internacional, en La Moneda han optado por apegarse al diseño que trabajaron desde el inicio de la crisis, que se centra en intentar explicar que el proyecto de cable submarino que iba a conectar Hong Kong con Valparaíso solo alcanzó a estar en una etapa inicial.

Esto lo reforzó Elizalde este martes, al decir que Muñoz “fue explícito al señalar que esto estaba precisamente en etapa de estudio, porque es precisamente en la etapa en que se encuentra. Esto ni siquiera se envió a la Contraloría General de la República”.

Este mismo relato también ha sido defendido por el canciller Alberto van Klaveren y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Sin embargo, la firma de un decreto de concesión para la empresa china dejó en entredicho el diseño, que antes ya había sido corrompido por el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

Este último dijo el sábado que la iniciativa estaba “en la recta final”, lo que llevó a La Moneda a activar un plan comunicacional en el que el ministro Juan Carlos Muñoz debió salir a explicar que, en realidad, la iniciativa solo estaba en la primera de 13 fases que debe enfrentar. Así, el ministro dio entrevistas a medios como La Tercera, Tele13 Radio y 24 Horas para defender esta postura.

Dentro de La Moneda afirman que el relato de que el proyecto de cable submarino chino llegó hasta una primera fase se mantendrá y que la iniciativa seguirá siendo evaluada, mientras se esperan documentos clave como el que se solicitó al Estado Mayor Conjunto para revisar aspectos de seguridad.

Esto, a raíz de lo que denunció el gobierno de Donald Trump, por lo que, según Van Klaveren, también se activaron solicitudes a la Agencia de Ciberseguridad y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.