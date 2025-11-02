OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Lo que se sabe de la desaparición de Valentina Alarcón: fue vista por última vez en La Pintana

La joven de 26 años perdió contacto con su familia el pasado sábado 25 de octubre, luego de salir de su domicilio en Puente Alto y tomar el transporte público. La PDI mantiene las diligencias para dar con su paradero.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Ocho días han transcurrido desde la desaparición de Valentina Fernanda Alarcón Molina (26), quien fue vista por última vez el sábado 25 de octubre saliendo de su domicilio en Puente Alto.

Según su familia, la joven tomó un bus del transporte público con dirección a la comuna de La Pintana, donde las cámaras la captaron por última vez en el sector de Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco, en la población El Castillo.

Su hermano, Fabián Alarcón, explicó a Meganoticias que Valentina había señalado que permanecería en casa ese día, pero cambió de opinión de forma repentina.

“A todos nos había dicho que no iba a salir ese día, que quería estar con nosotros el fin de semana (...). Todo esto de esa salida hacia La Pintana fue muy rápido, de un segundo a otro ella cambió de opinión y salió”, relató.

De acuerdo con las imágenes de seguridad revisadas por la familia, la joven “se sube a la micro y se baja en Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco, y ahí es donde ya le perdemos el rastro, esa es la última cámara que la capta”.

En un principio, se indicó que la mujer habría asistido a un evento de barristas de la Universidad de Chile en la población Santo Tomás; sin embargo, su hermano descartó esta versión, señalando que “no tenemos ninguna cámara o imagen que la ubique en el lugar del evento”.

El familiar añadió que “su celular dejó de estar conectado el día domingo en la madrugada” y que no existen antecedentes que confirmen si se reunió con alguien o si planeaba quedarse en el lugar al que fue.

La Policía de Investigaciones quedó a cargo del caso durante esta semana y mantiene las diligencias para establecer las circunstancias de la desaparición.

En tanto, la familia de Valentina continúa con la búsqueda y ha solicitado a la ciudadanía entregar cualquier información que permita dar con su paradero.

Según la ficha difundida por la PDI, Valentina vestía una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos al momento de su desaparición. Además, es de tez blanca, ojos verdes, pelo castaño oscuro, mide 1,58 metros y tiene cicatrices en el pómulo y hombro izquierdo.

Más sobre:PolicialValentina AlarcónDesaparecidaDesapariciónPuente Alto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina
El Deportivo

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

Alejandro Tabilo gana un extenso partido de tres horas en su entreno en Atenas y ahora se medirá ante Novak Djokovic

En vivo: la UC recibe a O’Higgins en el Claro Arena en un partido clave por el Chile 2

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca
Mundo

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Trump sobre Xi Jinping y eventual acción militar de China sobre Taiwán: “Él conoce las consecuencias”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”