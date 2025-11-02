Lo que se sabe de la desaparición de Valentina Alarcón: fue vista por última vez en La Pintana

Ocho días han transcurrido desde la desaparición de Valentina Fernanda Alarcón Molina (26), quien fue vista por última vez el sábado 25 de octubre saliendo de su domicilio en Puente Alto.

Según su familia, la joven tomó un bus del transporte público con dirección a la comuna de La Pintana, donde las cámaras la captaron por última vez en el sector de Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco, en la población El Castillo.

Su hermano, Fabián Alarcón, explicó a Meganoticias que Valentina había señalado que permanecería en casa ese día, pero cambió de opinión de forma repentina.

“A todos nos había dicho que no iba a salir ese día, que quería estar con nosotros el fin de semana (...). Todo esto de esa salida hacia La Pintana fue muy rápido, de un segundo a otro ella cambió de opinión y salió”, relató.

De acuerdo con las imágenes de seguridad revisadas por la familia, la joven “se sube a la micro y se baja en Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco, y ahí es donde ya le perdemos el rastro, esa es la última cámara que la capta”.

En un principio, se indicó que la mujer habría asistido a un evento de barristas de la Universidad de Chile en la población Santo Tomás; sin embargo, su hermano descartó esta versión, señalando que “no tenemos ninguna cámara o imagen que la ubique en el lugar del evento”.

El familiar añadió que “su celular dejó de estar conectado el día domingo en la madrugada” y que no existen antecedentes que confirmen si se reunió con alguien o si planeaba quedarse en el lugar al que fue.

La Policía de Investigaciones quedó a cargo del caso durante esta semana y mantiene las diligencias para establecer las circunstancias de la desaparición.

En tanto, la familia de Valentina continúa con la búsqueda y ha solicitado a la ciudadanía entregar cualquier información que permita dar con su paradero.

Según la ficha difundida por la PDI, Valentina vestía una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos al momento de su desaparición. Además, es de tez blanca, ojos verdes, pelo castaño oscuro, mide 1,58 metros y tiene cicatrices en el pómulo y hombro izquierdo.