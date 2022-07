Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: concluye el trabajo de la Convención con llamado del Presidente Boric a que el plebiscito no se transforme en un juicio a su gobierno

Concluye el trabajo de la Convención Constitucional con llamado del Presidente Boric a que el plebiscito no se transforme en un juicio a su gobierno

“Desde ahora, se abren dos meses de una amplia y ojalá fructífera conversación sobre nuestro futuro”, dijo anoche el Presidente Gabriel Boric por cadena nacional de televisión, dando por cerrada una jornada en que recibió la propuesta final de nueva Constitución y se concretó la disolución de la Convención tras un año exacto de trabajo. Te invitamos a revisar una selección de la cobertura de La Tercera con motivo del término de esta fase del proceso constituyente:

El repliegue del gobierno. Tras la disolución de la Convención comienza una nueva etapa para La Moneda, que ya ha buscado distanciarse del resultado del plebiscito. En su mensaje de ayer, de hecho, el Presidente Boric dijo que el referéndum del 4 de septiembre “no es ni debe ser un juicio al gobierno”. Desde la Secom, además, se recomendó a los ministros a que, en caso de pronunciarse sobre la consulta, enfaticen solo aspectos informativos y no su opción personal. Lee más de esta historia.

Frases, diatribas y controversias. Desde su inicio, el proceso constituyente estuvo marcado por tensiones, conflictos y polémicas. Entre las más recordadas, el reconocimiento del engaño de Rodrigo Rojas Vade. Revisa doce episodios que quedarán para la historia. Lee más de esta historia.

La carta de la derecha. Convencionales de Chile Vamos suscribieron una declaración donde señalan que el actual trabajo constituyente “es uno de los grandes fracasos de la historia institucional” y agregan que el país “merece una nueva oportunidad”, por lo que se comprometen a apoyar “futuros procesos de cambios”. Lee más de esta historia.

La mirada de Jaime Bassa. El ex vicepresidente de la Convención señaló que los constituyentes fueron elegidos por “voluntad popular para actuar en representación del pueblo” y que confeccionaron una propuesta que creen que “es la mejor para el país”. Sin embargo, agregó que “si la ciudadanía estima el 4 de septiembre que es insuficiente, tendremos que trabajar en una distinta”. Lee más de esta historia.

El planteamiento de Arturo Zúñiga. El ex convencional elegido en un cupo UDI y ex subsecretario de Redes Asistenciales de Piñera, dijo que “la Convención fracasó en forma y fondo”, y que en caso de que gane el “Rechazo” no hay que cerrar ninguna puerta para cambiar la actual Constitución, ya sea eligiendo una nueva asamblea constituyente o por medio de reformas en el Congreso. Lee más de esta historia.

Guerrilla epistolar en la DC. Ad portas de que este miércoles la junta nacional del partido zanje la postura de la tienda frente al plebiscito, partidarios del Apruebo y el Rechazo han intensificado la difusión de escritos para relevar sus respectivas posturas. Lee más de esta historia.

PC aumenta presión por un bono de invierno y Karol Cariola dice que gobierno evalúa la entrega de ayuda

Senadores y diputados del Partido Comunista fueron recibidos ayer en La Moneda por los ministros Izkia Siches y Giorgio Jackson, cita en la que los parlamentarios insistieron en la necesidad de que el gobierno entregue un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) u otro tipo de transferencia directa a las familias más vulnerables del país durante los meses de invierno.

Pese a que el bono había sido descartado públicamente por el propio Presidente Boric a fines de junio, argumentando que podría aumentar las presiones inflacionarias, tras la cita de ayer en Palacio la diputada Karol Cariola aseguró que el gobierno está evaluando un “mecanismo” de ayuda monetaria a los sectores de menores recursos.

“En los próximos días podríamos tener noticias”, agregó la legisladora.

Aunque el fin de semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también entregó algunas señales de que el gobierno podría anunciar un tipo de apoyo económico focalizado, la presión del PC y la reunión de sus parlamentarios con Jackson y Siches gatillaron la molestia de los demás partidos oficialistas, desde donde acusaron un “trato preferencial” a la tienda de Guillermo Teillier. Lee más de esta historia.

Atención con

> Presiones inflacionarias. Mientras que el alza del dólar pone en jaque las perspectivas de inflación para el año, economistas prevén un IPC de hasta 1,1% en junio, con lo que a doce meses superaría el 12%. Sigue leyendo

> Prueba de invierno. Ayer comenzó a rendirse por primera vez en invierno la prueba de admisión a la educación superior. Fueron más de 33 mil inscritos, en su mayoría mujeres. Sigue leyendo

> Nuevo tiroteo en EEUU. Al menos seis personas murieron y 24 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido ayer durante el desfile del 4 de julio en Highland Park, un suburbio de Chicago. Sigue leyendo

Editorial

Valioso pronunciamiento en favor del Simce

El hecho de que el Consejo Nacional de Educación haya estimado imprescindible retomar esta evaluación en algunos niveles permitirá contar con diagnósticos más acabados que ayudarán a retroalimentar el sistema educativo.

Opinión

» Hay que equilibrar los frentes

Lo que viene seguirá siendo complejo; hay que equilibrar la discusión de la propuesta constitucional con respuestas rápidas a problemas que no tienen relación con la nueva Constitución. Mientras imaginamos un país con Estado regional, hay nuevas fuentes de vulnerabilidad que no pueden esperar.

Por Pía Mundaca

» Modos de habitar la República Creo que hay un acuerdo amplio de que el proceso constituyente estuvo lejos de ser un ideal deliberativo. El maximalismo se tomó el ritmo, y solo la exigencia de los dos tercios fue capaz de moderar y guiar el resultado final. Sol Serrano hablaba de que la Convención había fallado en “habitar la República”, pero lo cierto es que esa República por habitar es una basada en mitos.

Por Javier Sajuria

