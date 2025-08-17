Logran recuperar vehículo particular robado al fiscal Marcos Pastén: hay una persona detenida por el hecho

La mañana de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, logró dar con el vehículo particular del fiscal regional Metropolitano Occidente Marcos Pastén.

Según la información preliminar entregada por la Fiscalía Metropolitana Sur, habrían dado con el vehículo en la comuna de La Pintana. Además, habría una persona detenida que pasaría próximamente a control de detención.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur en conjunto a la Brigada de Robos de la PDI.

El ilícito contra el jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente se habría desarrollado alrededor de las 21:00 horas del sábado, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según informó la PDI, alrededor de cinco a ocho individuos, premunidos con armas de fuego, habrían amenazado a las víctimas para robarles sus pertenencias y posteriormente obligarlas a retirarse de su vehículo para también sustraerlo.