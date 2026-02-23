SUSCRÍBETE
La Tercera
    Nacional

    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Los fallecidos permanecían como desaparecidos, tras ser arrastrados por el torrente la noche del domingo. La Fiscalía de O’Higgins dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes de rigor.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que fueron encontrados sin vida las tres personas que fueron arrastradas por el rio Tinguiririca en el sector de las Termas del Flaco, Región de O’Higgins, tras el volcamiento de una camioneta que intentaba atravesar el cauce la noche del domingo.

    La delegada presidencial provincial de Colchagua, Marta Pizarro, desde el puesto de mando generado para coordinar la búsqueda, indicó que al encontrar a las tres víctimas dieron por cerradas las labores.

    “Le hemos informado de esto a la familia, hemos estado en un contacto permanente con ellos y lo seguiremos estando, puesto que el Presidente Gabriel Boric nos ha encomendado poder brindarle toda la contención emocional”, explicó la autoridad.

    La tercera persona que permanecía como desaparecida era un hombre de 42 años que se arrojó a las aguas intentando rescatar a una mujer y a una niña cuando el caudal las arrastraba.

    Los cuerpos de ellas fueron ubicados horas antes.

    El despliegue de búsqueda consideró más de 70 efectivos de diversas instituciones.

    La Fiscalía de O’Higgins dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes de rigor.

    Hobo otras cinco personas que resultaron lesionadas en el incidente.

