Tragedia en San Fernando: hallan sin vida a madre arrastrada por el Tinguiririca y sigue búsqueda de su hija y de amigo

Durante la madrugada, en el marco del despliegue de emergencia desarrollado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, con efectivos del Retén Puente Negro de la policía uniformada y unidades del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, fue encontrada sin vida una de las tres personas cuyo rastro se perdió al ser arrastradas por el río Tinguiririca la noche del domingo.

El hallazgo se registró pasadas las 3:00 este lunes, en el sector llamado La Confluencia, varios kilómetros río abajo, según información de La Tribuna de Colchagua.

La víctima fatal corresponde a una mujer de 36 años que es la madre de una familia que volcó en una camioneta Ford Ranger cuando intentaba atravesar el torrentoso caudal en la zona del Reservatorio de las Termas del Flaco.

De acuerdo a la información policial, su marido, de la misma edad, y su hijo de 11 años lograron salir con vida, junto a un niño de 10 años, amigo de la familia.

Ella y su hija de seis años, sin embargo, fueron arrastradas por las aguas, al igual que un hombre de 42 años, que viajaba acompañándolos en otro vehículo y que se arrojó al río para intentar rescatar a las mujeres.

En tanto, el conductor y los dos menores que lograron llegar a la orilla resultaron con lesiones de carácter leve.